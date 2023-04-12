ما هي مواصفات سيارة شيفروليه كورفيت C8؟ .. ظهرت في تتر "رامز نيفر اند"

لفتت السيارة التي تظهر في تتر برنامج المقالب "رامز نيفر اند" الذي يقدمه الفنان المصري رامز جلال، أنظار الجمهور.

وتمكنت السيارة من سرقة الأضواء، مما دفع الجمهور لطرح العديد من التساؤلات حول نوعية السيارة ومواصفاتها.

والسيارة الفاخرة الحمراء التي ظهرت في تتر رامز نيفر اند وكان يقودها الفنان المصري هي من نوع شيفروليه كورفيت C8.

مواصفات سيارة شيفروليه كورفيت C8:

شيفروليه كورفيت C8 من الجيل الثامن من سيارات كورفينت الرياضية، وتعتبر أول كورفيت يتواجد المحرك الخاص بها في منتصف الهيكل.

في عام 2019 وتحديدًا شهر إبريل تم الإعلان عن C8، وظهرت الكوبيه رسميًا عام 2019 في Tustin، كاليفورنيا.

وتزامنًا مع الذكرى الـ 50 لمهمة أبولو 11، وخلال حدث إعلامي في مركز كينيدي للفضاء، ظهرت السيارة المشكوفة لأول مرة في شهر أكتوبر من عام 2019.

وفي نفس الشهر ظهرت لأول مرة شيفروليه كورفيت C8.R نسخة السباق، وفي عام 2019 أجلت جنرال موتورز إنتاج السيارة رسميًا بسبب مشاكل داخلية، ليبدأ إنتاجها في شهر فبراير من عام 2020.

تتميز السيارة بـ محرك الكتلة الصغيرة GM V8 بسعة 6.2 لتر الطبيعي بسعة 490 حصان.

وتتميز سيارة C8 بوجود نظام إدارة الوقود النشط، ويستخدم عند تعرض السيارة لمشاكل حمولة منخفضة مثل القيادة في الطرق السريعة.

كما يوجد بها شاشة معلومات ترفيهية مقاس 8 بوصة تتواجد في قمرة السائق، وتأتي السيارة أيضًا مع نظام Infotainment 3 Plus.

ميزات إضافية لسيارة شيفروليه كورفيت C8:

اتصال Bluetooth

نقطة اتصال 4G

Android Auto

Apple CarPlay.

نظام صوتي Bose مع 14 مكبر صوت.

بدأ إنتاج طراز كورفيت 2021، في شهر ديسمبر من عام 2020، وشهد هذا الطراز في البداية مشكلات في الإنتاج وذلك بعد وقوع عدد من المشاكل بسبب قيود قطع الغيار.

في عام 2022 بدأت جنرال موتورز بإنتاج طراز 2023، وشهد هذا الطراز زيادات كثيرة في الأسعار.

قامت شركة جنرال موتورز برفع سعر سيارة كورفيت طراز 2023 بمقدار 2300 دورلارًا أمريكيًا، ليصل سعرها الأساسي إلى 65595 دولارًا أمريكيًا.