مبيعات الهواتف في الإمارات تنمو بنسبة 12% في الربع الأول من 2019

فيما توقع تقرير حديث لشركة «كاونتر بوينت» للأبحاث نمو مبيعات الهواتف الفاخرة في الإمارات 12% هذا العام، سجلت مبيعات الهواتف الذكية في العالم انخفاضاً بنهاية الربع الأول من العام الجاري للعام السادس على التوالي، بنسبة 6% بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي لتصل إلى 341 مليون وحدة.

وقال باحثون في الشركة إن توقع النمو في الإمارات يعود إلى بدء مشغلي الاتصالات بطرح الهواتف المزودة بتقنية الجيل الخامس والشاشات القابلة للطي وطرح علامات صينية مثل «ون بلس» و«أوبو» و«فيفو» لهواتف فاخرة جديدة، وهو ما سيمنح السوق دفعة إضافية خلال الأشهر المقبلة.

وعزا خبراء الانخفاض عالمياً إلى تباطؤ الابتكار في الهواتف الذكية وارتفاع أسعارها، ما أدى إلى إطالة فترة الاحتفاظ بالهاتف.

وانخفضت مبيعات الهواتف في أكبر سوقين في العالم وهما الصين والولايات المتحدة بنسبة 3.2% و10% على التوالي، فيما انخفضت مبيعات هواتف «أبل» في الصين 20%.

ومن المتوقع أن يؤدي الحظر الأمريكي على شركة «هواوي» إلى خفض شحنات الهواتف الذكية في العالم هذا العام بنسبة 5% إضافية.

ووتتوقع تقديرات «كاونتر بوينت» أن تحافظ مبيعات الهواتف المتحركة على ثباتها في الإمارات خلال العام الجاري بانخفاض بنسبة 2% على أكبر تقدير وهي نسبة تعتبر من الأقل في العالم.