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مبيعات تويوتا المحلية ترتفع خلال يوليو الماضي

منشور 30 آب / أغسطس 2021 - 07:38
مبيعات تويوتا المحلية ترتفع خلال يوليو الماضي
زادت مبيعات تويوتا في أمريكا الشمالية خلال الشهر الماضي بنسبة 30.5% سنويا بفضل الأداء القوي للشاحنة الخفيفة "راف4" والسيارات الصالون مثل كامري وكورولا
أبرز العناوين
شهدت شركة تويوتا  أكبر منتج سيارات في العالم زيادة في مبيعاتها المحلية خلال يوليو الماضي بدون حساب مبيعات شركتي دايهاتسو وهينو التابعتين إلى 140 ألف سيارة تقريبا بزيادة نسبتها 9.4% سنويا

شهدت شركة تويوتا  أكبر منتج سيارات في العالم زيادة في مبيعاتها المحلية خلال يوليو الماضي بدون حساب مبيعات شركتي دايهاتسو وهينو التابعتين إلى 140 ألف سيارة تقريبا بزيادة نسبتها 9.4% سنويا، مشيرة إلى أن تأثير نقص إمدادات الرقائق الإلكترونية تركز على الإنتاج وكان محدودا بالنسبة للمبيعات.

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ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن بيان الشركة اليابانية القول إن مبيعات طرازي ياريس ورومي كانت قوية.

في الوقت نفسه زادت مبيعات تويوتا في أمريكا الشمالية خلال الشهر الماضي بنسبة 30.5% سنويا بفضل الأداء القوي للشاحنة الخفيفة "راف4" والسيارات الصالون مثل كامري وكورولا. كما أن المبيعات خلال الشهر نفسه من العام الماضي كانت منخفضة للغاية بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأشارت مجموعة تويوتا موتور كورب إلى نمو مبيعاتها العالمية بما في ذلك مبيعات سيارات دايهاتسو وهينو  خلال الشهر الماضي بنسبة 13.3% سنويا إلى 930925 سيارة، في حين زاد الإنتاج بنسبة 13.1% إلى 897003 سيارات.

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كلمات دالة:مبيعات تويوتا المحلية

Via SyndiGate.info


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