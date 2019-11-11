مبيعات علي بابا تبلغ 23 مليار دولار بأول 9 ساعات من "يوم العزّاب"

قالت شركة التجزئة الصينية علي بابا اليوم الاثنين إن مبيعات مهرجانها السنوي للتسوق المعروب باسم يوم العزاب قفزت 25 بالمئة في الساعات التسع الأولى إلى 23 مليار دولار، بما يقرب من ثلثي مبيعات المتجر الإلكتروني لمنافستها الأميركية "أمازون.كوم" في أحدث ربع سنة.

وقال محللون إنه من المرجح أن يكون نمو مبيعات إجمالي المناسبة التي تستمر 24 ساعة دون العام السابق، وذلك في الوقت الذي يتجه فيه النمو الاقتصادي في الصين صوب مستوى تاريخي منخفض.

وأنفقت علي بابا المدرجة في الولايات المتحدة الكثير لتنويع أنشطتها، لكنها مازالت تجني أكثر من أربعة أخماس إيراداتها من التجارة الإلكترونية.

ومنذ 2009، يروج رئيس علي بابا ورئيسها التنفيذي دانييل تشانغ ليوم العزاب، الشبيه بالجمعة السوداء وإثنين الإنترنت في الولايات المتحدة، باعتباره مهرجانا للتسوق، والذي نما ليصبح أكبر حدث مبيعات عبر الإنترنت في العالم.

وبلغ صافي مبيعات علي بابا عبر الإنترنت 30 مليار دولار على شتى منصاتها في يوم العزاب من العام الماضي، متخطية إجمالي إثنين الإنترنت البالغ 7.9 مليارات دولار.

وكان ذلك أعلى بنسبة 27 بالمئة عن العام السابق لكنها كانت أقل زيادة في تاريخ المناسبة الذي يرجع إلى عشرة أعوام مضت.

طرح جديد

وبجانب كون اليوم مقياسا لمعنويات المستهلكين الصينيين، أصبح الحدث أيضا هذا العام مناسبة ترويجية لمجموعة علي بابا القابضة، إذ تعتزم الشركة طرح أسهم في هونغ كونغ لجمع ما يتراوح بين عشرة و15 مليار دولار في الأسبوع الأخير من الشهر الجاري، في صفقة قد تعزز المركز المالي الآسيوي الذي يواجه صعوبات جراء احتجاجات مناهضة للحكومة.

وقال مصدران مطلعان مباشرة على الأمر لـ"رويترز" الأسبوع الماضي، إن من المقرر أن تطلب شركة التجارة الإلكترونية الصينية العملاقة المُدرجة في الولايات المتحدة الموافقة من لجنة إدراج في هونغ كونغ الخميس المقبل.

وأضاف المصدران اللذان طلبا عدم نشر اسميهما نظرا لحساسية المسألة أنه بعد ذلك ستمضي عملية الإدراج وبناء دفتر أوامر الاكتتاب قدما خلال الأسبوع الذي يبدأ في 25 نوفمبر/ تشرين الثاني، بينما امتنع متحدث باسم علي بابا عن التعقيب للوكالة بشأن موعد الإدراج.

وبحسب بيانات ديلوجيك (مزود للبيانات والتحليلات لأسواق رأس المال)، ستكون العملية أكبر إدراج عابر للحدود على الإطلاق في العالم. وحققت علي بابا رقما قياسيا لأكبر طرح عام أولي في العالم بطرح حجمه 25 مليار دولار في نيويورك في 2014.

وينشئ إدراج عملاق التجارة الإلكترونية في هونغ كونغ فورة نشاط في نهاية العام صوب أسواق الأسهم العالمية.

وكانت الشركة تعكف على إدراج في أغسطس/آب في هونغ كونغ لكن الصفقة تأجلت بسبب احتجاجات مناهضة للحكومة في المدينة تسببت في حالة من عدم اليقين المالي والسياسي.

وقال المصدران إن علي بابا ستعين المزيد من البنوك الأسبوع القادم للمساعدة في بيع أسهمها في هونغ كونغ.