الصين تشهد ارتفاع مبيعات السيارات المستعملة الشهر الماضي

ذكرت الجمعية الصينية لتجار السيارات في تقرير لها أن مبيعات السيارات المستعملة قفزت بنسبة 7.4 % في سبتمبر الماضي، مقارنة بنفس الشهرمن العام الماضي.

وأفادت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" التى اوردت النبأ بأنه تم إعادة بيع إجمالي1.31 مليون سيارة مستعملة في سبتمبر الماضي.

وخلال الفترة ما بين يناير و سبتمبر الماضيين، تم بيع 59. 10 مليون سيارة مستعملة.

وبلغ معدل نمو مبيعات السيارات المستعملة 14.6 نقطة مئوية أسرع من مبيعات السيارات الجديدة في التسعة أشهر الأولى من العام الجاري.

وأشار تقرير شينخوا إلى مواصلة سوق السيارات المستعملة نشاطها لتصبح محركا جديدا لتحفيز سوق السيارات.