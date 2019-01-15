ما الأسباب وراء انخفاض أسعار الغرف الفندقية في دبي ؟!

إمارة دبي

انخفض متوسط أسعار الغرف الفندقية في دبي على الرغم من ارتفاع أعداد السياح، وفقا لتقرير جديد.

وأظهرت أحدث البيانات الأولية التي نشرها محللو STR يوم الاثنين أن معظم أصحاب الفنادق في جميع أنحاء المدينة لا يزالون يحاولون إغراء الضيوف بأسعار أقل في محاولة لملء غرفهم الشاغرة.

وخلال شهر ديسمبر، كانت أسعار الفنادق أقل، مع انخفاض المعدل اليومي (ADR) بنسبة 4.3 في المائة إلى 758.80 درهم، في حين انخفض دخل الغرفة المتاحة 6.9 في المائة إلى 600.98 درهم.

ويُعد شهر ديسمبر أو الربع الأخير من العام تقليديًا فترة مزدحمة لقطاع السياحة في دبي. وشهد شهر نوفمبر الماضي وحده وصول 6.9 مليون مسافر إلى مطار دبي الدولي، بحسب غلف نيوز.

وقد اجتذبت دبي باركس آند ريزورتس، وهي واحدة من أفضل الوجهات السياحية في الإمارات عدداً أكبر من الضيوف، حيث زارها ما يقرب من 2.8 مليون شخص في الربع الرابع من عام 2018، بزيادة 22 في المائة مقارنة بنفس الفترة من عام 2017.

ومع ارتفاع عدد الضيوف الوافدين، ارتفع الطلب على غرف الفنادق في المدينة، والذي يقاس من خلال ليالي الغرف المباعة، بنسبة 5.6 في المائة في ديسمبر.

ومع ذلك، لم يكن هناك ما يكفي من الضيوف لملء جميع الغرف المتاحة، وهذا هو السبب في أن معظم الفنادق لم تكن محجوزة بالكامل طوال الشهر.

وانخفض معدل الإشغال الإجمالي لشهر ديسمبر بنسبة 2.7 في المائة إلى 79.2 في المائة. وكان الاستثناء الوحيد هو ليلة رأس السنة الجديدة، عندما بلغت مستويات الإشغال 97.1 في المائة، بعد أن كانت 1.9 في المائة عن العام السابق، لكن متوسط المعدل اليومي انخفض بنسبة 2 في المائة ليصل إلى 1703.15 درهماً.

ووفقا لمحللي STR، فإن المشكلة هي أن هناك العديد من الفنادق الجديدة التي يتم بناؤها في جميع أنحاء المدينة.