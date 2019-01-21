تعاون مصري ـ كويتي لبحث فرص الاستثمار بين البلدين

يناقش رجال أعمال من مصر والكويت، فرص الاستثمار في البلدين، في إطار انعقاد الاجتماع الرابع المشترك لمجلس التعاون المصري الكويتي، والمقرر إقامته في القاهرة في العاشر من فبراير (شباط) المقبل، بحضور ممثلي الجانبين وعلى رأسهم معتز الألفي رئيس الجانب المصري ومحمد جاسم الصقر رئيس الجانب الكويتي.

يناقش الاجتماع القطاعات الواعدة للاستثمار في مصر والمشكلات التي تواجه المستثمر الكويتي وخريطة الاستثمار التي أعلنتها الحكومة المصرية، إضافة إلى آخر المستجدات حول أجندة الإصلاح الاقتصادي، واستعراض جهود الحكومة في الاستثمار في البنية التحتية وقطاع اللوجيستيات، والإصلاح المؤسسي.

وقال معتز الألفي، رئيس الجانب المصري للمجلس، إن انعقاد الاجتماع الرابع المشترك لمجلس التعاون المصري الكويتي يمثل فرصة كبيرة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين الشقيقين، مشيراً إلى أن علاقات الأخوة التي تربط مصر والكويت حكومة وشعباً تسهم دائماً في إحداث نقلة نوعية في مستقبل التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.

وأشار إلى أن هذا الاجتماع المشترك يعد منصة قوية لتوطيد العلاقات بين رجال الأعمال والمستثمرين المصريين والكويتيين، والتعرف على فرص الاستثمار والتعاون التجاري المتاحة بالبلدين، لافتاً إلى أهمية البناء على النتائج والتوصيات التي خرج بها المجلس في اجتماعاته السابقة.

كما أكد الألفي أن أساس الشراكة بين مصر والكويت يرتكز على قيام رجال المال والأعمال في البلدين بدور كبير ومحوري في دفع العلاقات الثنائية في المجالين الاقتصادي والتجاري من خلال الاستثمار في مشروعات مشتركة تصب في مصلحة الاقتصادين المصري والكويتي على حد سواء. مضيفا أن الاجتماعات تتضمن لقاءات وزارية مع سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي وعمرو نصار وزير التجارة والصناعة.

ومن جانبه قال محمد جاسم الصقر، رئيس الجانب الكويتي للمجلس، إن العلاقات المصرية الكويتية شهدت في الآونة الأخيرة زخماً كبيراً على الصعيدين الاقتصادي والتجاري، حيث بلغت الاستثمارات الكويتية في مصر 2.8 مليار دولار تعكس نشاط 1247 شركة تشمل أنشطتها معظم المحافظات المصرية وتتركز الاستثمارات الكويتية في مصر على عدد من القطاعات، تشمل الخدمات، والسياحة، والتشييد والبناء، والصناعة، والزراعة، والبترول بالإضافة إلى قطاع التمويل والمصارف.

وقال إن الكويت تعد ثالث أكبر شريك تجاري عربي لمصر خلال العام الماضي، مشيراً إلى أن الكويت تأتي في المرتبة الرابعة ضمن أكبر الدول المستثمرة في مصر بإجمالي استثمارات تراكمية تقدر بنحو 15 مليار دولار بحساب الاستثمار بمجالي البترول والغاز.

وأضاف الصقر أن التواصل المستمر والدائم بين حكومتي البلدين ورجال الأعمال سيكون الضامن الأهم والعامل الرئيسي لدفع العلاقات الثنائية بين البلدين.

، لافتاً إلى أن مجلس التعاون المصري الكويتي يحمل على عاتقه تطوير العلاقات الاقتصادية في ظل حرص حكومتي البلدين على الخروج بنتائج وتوصيات إيجابية للاجتماع الرابع المشترك لمجلس التعاون المصري الكويتي، بما يسهم في توثيق الروابط الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين الجانبين.

الجدير بالذكر أن مجلس التعاون المصري الكويتي تشكل في فبراي 2015 وهو هيئة مستقلة تضم مجموعة من رجال الأعمال والسياسيين والإعلاميين والمثقفين من البلدين بهدف الإسهام في تعزيز العلاقات بين مصر والكويت.

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