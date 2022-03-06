مجموعة الخطوط الجوية القطرية تكشف عن خططها لمونديال العالم 2022 المقام في الدوحة

أعلنت مجموعة الخطوط الجوية القطرية في وقت سابق عن توقيع صفقة جديدة مع شركة بوينغ تصل قيمتها إلى ما يقارب الـ 27 مليار دولار أمريكي.

خطط من أجل مونديال 2022 في قطر

تستعد قطر لاستضافة مونديال 2022 في شتاء هذا العام، وبهذا الخصوص أعلنت أكبر الباكر الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية عن وضع خطط من أجل نقل أكثر من مليون زائر من هواة كرة القدم من حول العالم من أجل مشاهدة كأس العالم.

أثرت جائحة انتشار فيروس كورونا على جميع القطاعات وبشكل خاص قطاع الطيران بسبب الحجر ومنع السفر الذي فرض بشكل واسع حول العالم.

وكغيرها من شركات الطيران تأثرت الخطوط الجوية القطرية حيث انخفضت الإيرادات من ما يقارب الـ 14 مليار في سنة 2020 إلى 8.1 مليار في 2021.



تفاصيل صفقة بوينغ

في شهر يناير من عام 2022 وقعت شركة الخطوط الجوية القطرية صفقة مع شركة بوينغ من أجل شراء 50 طائرة شحن جديدة من طراز بوينغ (8-777)، لتكون بذلك أول شركة تتعامل مع هذا الطراز من الطائرات.

وتنشغل قطر حاليًا بالاستعداد من أجل استضافة بطولة كأس العالم في كرة القدم التي ستبدًا من شهر نوفمبر، وهي المرة الأولى التي تقام بها هذه البطولة في الوطن العربي.

وبهذا الخصوص كشف متحدث باسم (FIFA) أن المنظمون يتوقعون استقبال أكثر من مليون زائر خلال كأس العالم 2022 في قطر.

وعن هذا الأمر قال المتحدث إن هذه التجربة لن تتكرر إلا مرة واحدة لمشجعي كرة القدم في الوطن العربي، وأضاف المتحدث، أنه تبقى وقت قليل من أجل أول بطولة في الوطن العربي، التي من المفترض أن تقدم رعاة جدد مثل الخطوط الجوية القطرية.

أما السيد أبكر الباكر فتوقع أن تجذب قطر الكثير من الاهتمام حيث علق أن هناك اهتمام أكبر من العالم عن البطولات السابقة التي أقيمت بدول مختلفة.

وبكونها الراعي الرسمي للبطولة تعمل الخطوط القطرية على وضع خطط من أجل استيعاب أعداد الركاب المتوقع أن يدخلوا قطر في تلك الفترة التي تستمر 28 يومًا، ومن بين هذه الخطط توسيع البنية التحتية في مطار حمد الدولي، وزيادة سعة الحمولة، عن طريق التعاون مع شركات طيران من دول أخرى عند الحاجة.