مجموعة علي بابا تعلن عن روبوتها الذكي "ونجيِ شينوَن Tongyi Qianwen"

كشفت مجموعة علي بابا الصينية الشهيرة اليوم الثلاثاء عن إطلاقها رسميًا نموذج الذكاء الاصطناعي، ومن المقرر ان ينافس روبوت ChatGPT.

علي بابا تعلن عن نموذجها الخاص من الذكاء الاصطناعي

أطلقت مجموعة علي بابا الصينية على نموذجها الجديد اسم ونجيِ شينوَن Tongyi Qianwen، كاشفة أنها ستدمجه في جميع تطبيقاتها قريبًا.

ويمكن لهذا النموذج الجديد تقديم النصائح للمتسوقين لكافة انواع الزينة التي يمكن شرائها في عروض مصورة.

كما يوفر النموذج الجديد صياغة خطابات خاصة للدعوات، ومسارات الرحلات، كما سيتم دمجه في تطبيق الرسائل (دينج توك) DingTalk الخاص بقطاع الأعمال.

ويمكن استخدامه ايضًا في تلخقيص ملاحظات الاجتماعات، وصياغو مسودات مقترحات خاصة بالاعمال، بالإضافة إلى كتابة رسائل البريد الإلكتروني.

وكشفت المجموعة أيضًا عن اضافة المساعد الصوتي الذكي (تيمول جيني) Tmall Genie.

وعن هذا النموذج ونجيِ شينوَن Tongyi Qianwen قال الرئيس التنفيذي للمجموعة السيد دانييل تشانج في بث مباشر، إن هذه التقنية ستؤثر بشكل كبير على طريقة العمل والإنتاج.

وتنوي مجموعة علي بابا توفير تونجي شينون لكافة العملاء، على ان يتم فتح باب التسجيل فيها يوم الجمعة المقبل.

وأشار تشانج إن مجموعةعلي بابا والعديد من الشركات التي حرصت في الفترة الأخيرة على استخدام نماذج الذكاء الاصطناعي هي البداية لظاهرة جديدة.، التي من المتوقع أن تساهم بشكل كبير في مساعدة المستخدمين والتجار، ورواد الاعمال بشكل خاص.