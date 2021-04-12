محللون: الإنتاج النفطي الأمريكي لن يعود إلى ذروته

يدعم تماسك الأسعار استمرار قيود المعروض من قبل مجموعة "أوبك+" التي ستعقد اجتماعا وزاريا جديدا بنهاية الشهر الجاري لتقييم تطورات أوضاع الطلب والعرض والمخزونات وأجواء السوق بشكل عام بعد الإعلان عن العودة إلى زيادة الإنتاج بنحو 500 ألف برميل يوميا بدءا من أيار (مايو) المقبل ولمدة ثلاثة أشهر علاوة على توقف التخفيضات الطوعية السعودية تدريجيا استجابة لارتفاع الاستهلاك صيفا.