  1. الرئيسية
  2. أعمال
  3. مخاوف «كورونا» تضغط على الأسواق العالمية

مخاوف «كورونا» تضغط على الأسواق العالمية

منشور 25 حزيران / يونيو 2020 - 09:44
مخاوف «كورونا» تضغط على الأسواق العالمية
شهدت مؤشرات الأسهم موجة من التراجعات الحادة تصدرها مؤشر داو جونز الذي تراجع بنحو 3% خلال الجلسة، وتبعته البورصات الأوروبية والعقود الآجلة للبورصات الآسيوية
أبرز العناوين
عصفت المخاوف من موجة ثانية قوية للإصابات بفيروس كورونا، بأسواق الأسهم عالميا، وهوت بأسعار النفط بأكثر من 6%.

عصفت المخاوف من موجة ثانية قوية للإصابات بفيروس كورونا، بأسواق الأسهم عالميا، وهوت بأسعار النفط بأكثر من 6%.

وشهدت مؤشرات الأسهم موجة من التراجعات الحادة تصدرها مؤشر داو جونز الذي تراجع بنحو 3% خلال الجلسة، وتبعته البورصات الأوروبية والعقود الآجلة للبورصات الآسيوية.

وضغط ارتفاع مخزونات النفط بالولايات المتحدة على أسعار النفط، ليتم تداول عقود خام برنت دون 40 دولاراً للبرميل، فيما تراجع الخام الأميركي دون 37.5 دولار للبرميل. 

الأسواق العالمية تشهد موجة صعود قوية
هل زعزع "كورونا" أسس أسواق رأس المال؟

Via SyndiGate.info


Copyrights © 2020 Abu Dhabi Media Company, All rights reserved.

مواضيع ممكن أن تعجبك

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...