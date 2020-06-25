مخاوف «كورونا» تضغط على الأسواق العالمية

عصفت المخاوف من موجة ثانية قوية للإصابات بفيروس كورونا، بأسواق الأسهم عالميا، وهوت بأسعار النفط بأكثر من 6%.

وشهدت مؤشرات الأسهم موجة من التراجعات الحادة تصدرها مؤشر داو جونز الذي تراجع بنحو 3% خلال الجلسة، وتبعته البورصات الأوروبية والعقود الآجلة للبورصات الآسيوية.

وضغط ارتفاع مخزونات النفط بالولايات المتحدة على أسعار النفط، ليتم تداول عقود خام برنت دون 40 دولاراً للبرميل، فيما تراجع الخام الأميركي دون 37.5 دولار للبرميل.