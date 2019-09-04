مخاوف الركود تتجه بأسعار الذهب عند ذروة 6 أعوام

تراجع الذهب اليوم مع جني متعاملين للأرباح بعد مكاسب حققها المعدن الأصفر بنسبة 1 في المائة في الجلسة السابقة لكن الأسعار تبقى قرب أعلى مستوياتها في عدة أعوام مع تصاعد المخاوف من ركود عالمي فضلا عن الضبابية التي تكتنف الخلاف التجاري الصيني الأمريكي وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.6 في المائة إلى 1537.20 دولار للأوقية بحلول الساعة 07:30 بتوقيت جرينتش ولكنه حام قرب مستواه في الاسبوع الماضي عند 1554.56 دولار وهو الأعلى منذ أبريل 2013.

ونزل الذهب في التعاملات الآجلة في أمريكا 0.6 في المائة إلى 1546.6 دولار. وزادت الفضة في المعاملات الفورية 0.5 في المائة إلى 19.33 دولار للأوقية بعد أن سجلت في وقت سابق 19.57 دولار وهو أعلى مستوى منذ سبتمبر 2016.

وانكمش نشاط التصنيع في أمريكا لأول مرة في 3 أعوام في أغسطس حسبما أظهرت بيانات أمس لتتجدد المخاوف من تباطؤ اقتصادي حاد وتضغط على الإقبال على للمخاطرة.

وعلى جانب التجارة هدد الرئيس الأمريكي أمس بأنه سيتبنى موقفا أكثر تشددا إزاء بكين حال فوزة بفترة رئاسية ثانية إذا طال أمد المحادثات.

وبالنسبة لبقية المعادن النفيسة ارتفع البلاتين 0.6 بالمئة إلى 963.15 دولار للأوقية، في حين نزل البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 1540.25 دولار.