أسعار الذهب تنخفض والدولار يحلق عالياً

هبط سعر الذهب اليوم الثلاثاء بعدما لامس في الجلسة السابقة أقل مستوى فيما يزيد عن أسبوعين إذ أدى تزايد التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لن يخفض أسعار الفائدة إلى تعزيز الدولار ما أضعف إغراء المعدن الأصفر كملاذ آمن.

ونزل الذهب في التعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1276.01 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0552 بتوقيت جرينتش.

وكان قد انخفض لأقل مستوى فيما يزيد عن أسبوعين في الجلسة السابقة عند 1273.22 دولار.

وفقد الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.1 بالمئة إلي 1275.60 دولار للأوقية.

واستقر الدولار قرب أعلى مستوى في أسبوعين ونصف الأسبوع اليوم مدعوما بارتفاع عوائد السندات الأمريكية فيما أدى تصاعد حدة الخلاف التجاري بين الولايات المتحدة والصين للإقبال على شراء الدولار كملاذ آمن.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، فقدت الفضة 0.2 بالمئة إلى 14.44 دولار للأوقية، لتقترب من أقل مستوى فيما يزيد عن خمسة أشهر عند 14.33 دولار الذي لامسته الجلسة السابقة.

وارتفع البلاتين 0.6 بالمئة إلى 816.73 دولار، بعدما سجل أقل مستوى في شهرين عند 805.50 دولار في الجلسة السابقة، بينما صعد البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 1335.25 دولار.