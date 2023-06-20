مدينة الرياض السعودية تنافس لاستضافة معرض إكسبو 2023

يتواجد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في العاصمة الفرنسية باريس، وخلال تواجده هناك حرص على المشاركة في حفل استقبال السعودية لترشح مدينة الرياض من أجل استضافة إكسبو 2030.

الرياض تنافس لاستضافة معرض إكسبو 2030

تتنافس العاصمة السعودية الرياض من إجل استضافة إكسبو 2030 مع عدد من المدن العالمية أبرزها دينة بوسان الكورية، وروما الإيطالية، وأوديسا الأوكرانية.



ومن المقرر أن يقام معرض إكسبو في الأول من شهر أكتوبر 2030 حتى نهاية مارس 2031، بالتزامن مع فترة عيد الميلاد ورأس السنة الصينية وشهر رمضان المبارك.

ومن المقرر أن يقام المعرض على بعد 5 دقائق من مطار خالد الدولي وعلى مساحة 6 ملايين متر مربع، وتصميم المعرض سيكون على شكل مدينة مستقبلية، يعكس رؤية المملكة العربية السعودية.

فيديو | ولي العهد يشارك اليوم في حفل ترشح الرياض لاستضافة إكسبو 2030 في باريس#ولي_العهد_في_حفل_EXPO#الإخبارية pic.twitter.com/l72XrpaTu2 — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 19, 2023

ويأتي تقديم الرياض ملف إكسبو 2030 ضمن رغبة السعودية في دعوة العالم من أجل المشاركة في صنع المستقبل، من خلال ما يقارب الـ 42 مليون زيارة للموقع، وما يقارب الـ مليار زيارة من خلال منصة ميتافيرس.

وتقدم مدينة الرياض من خلال طرحها استضافة إكسبو 2030 قدرتها من أجل تنظيم مميز للحدث، وذلك في ظل حرصها على ترقية من أجل تصنيفها واحدة بين أكثر المدن الملائمة للعيش في العالم.

ومن الخطط التي تعمل عليها مدينة الرياض بهدف استضافة المعرض، العمل على تطوير 6 خطوط مترة من أجل ربط المدينة بموقع المعرض والمطار.

إلى جانب العمل على رفع الطاقة الإستيعابية لمطار الملك سلمان الدولي إلى ما يقارب الـ 150 مليون مسافر بحلول 2030.

كما تهدف السعودية إلى تطوير العوامل الداعمة لمدينة الرياض من خلال تأسيس طيران الرياض من أجل ربط 100 وجهة حول العالم بحلول عام 2030، وإطلاق 68 مبادرة باستثمارات تصل إلى 92 مليار دولار بهدف جعل العاصمة السعودية واحدة من أكثر المدن استدامة حول العالم.