مدينة دبي: التحول إلى سيارات بدون سائق بدءًا من شهر ديسمبر 2023

نشرت وكالة الأنباء الإماراتية عبر حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي تويتر فيديو كشفت من خلاله الاستعداد لإطلاق سيارات ذاتية القيادة في دبي خلال شهر ديسمبرالمقبل من عام 2023.

سيارات ذاتية القيادة في مدينة دبي ديسمبر 2023

أعلنت طرق دبي وشركة كروز عن البدء باختبار التقنيات على طرق مدينة دبي الإماراتية قبل إطلاق السيارات ذاتية القيادة خلال شهر ديسمبر المقبل.

وقال مسؤول في هيئة طرق دبي إن السيارات ذاتية القيادة سيكون لها أثر ايجابي على الحياة في مدينة دبي.

وأضاف إنه هذه السيارات ستساعد في تسهيل تنقل ركاب وسائل النقل الجماعي، وتسهل عليهم الوصول إلى الاماكن التي يريدونها بشكل أسرع وأسهل.

وكشف المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات السيد أحمد بهروزيان، إن مرحلة اختبار بيانات النظم المرورية مهمة جدًا من أجل تحقيق الريادة في مجال التكنولوجيا والتنقل الذكي بمدينة دبي الإماراتية.

وكانت هيئة الطرق والمواصلات في دبي بالتعاون مع شركة كروز قد بدأت بجمع البيانات واختبار التقنيات على الإشارات وسلوك السائقين من خلال استخدام 5 سيارات Chevy Bolt ذاتية القيادة.

وتعد هذه الخطوة جزء من استراتيجية وضعتها هيئة الطرق والمواصلات في مدينة دبي، التي تهدف إلى تعزيز ريادة دبي في التكنولوجيا والتنقل الذكي. والتحول إلى المدينة الأذكى عالميًا من أجل زيادة جودة الحياة والسلامة للمواطنين والزوار في دبي.