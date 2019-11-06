مذكرة تفاهم ثلاثية لربط منظومة كهرباء دول التعاون مع مصر والأردن

وُقّعت، أمس، مذكرة تفاهم بين جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية وهيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي لربط منظومات الكهرباء بها، على هامش أعمال الدورة الـ13 للمجلس الوزاري العربي للكهرباء الذي بدأت أعماله، أمس، في جامعة الدول العربية.

وقّع المذكرة عن مصر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر، وعن الأردن وزيرة الطاقة والثروة المعدنية المهندسة هالة الزواتي، وعن هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي الشيخ نواف بن إبراهيم آل خليفة، رئيس مجلس إدارة الهيئة.

وأكد السفير كمال حسن علي، الأمين العام المساعد لدى الجامعة العربية للشؤون الاقتصادية، أهمية المذكرة للدفع قدماً بمشروعات الربط الكهربائي بين هذه الدول.