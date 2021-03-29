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مرسيدس تنشر صور داخلية EQS الفاخرة

منشور 29 آذار / مارس 2021 - 08:21
مرسيدس تنشر صور داخلية EQS الفاخرة
صورت مرسيدس الشاشة المستقبلية Hyperscreen والتي ستوفر ميزات تفاعلية غير مسبوقة بين السيارة والسائق والراكب
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نشرت مرسيدس صوراً لداخلية سيارتها الكهربائية EQS تبرز فخامة السيارة وتقنياتها المذهلة.

نشرت مرسيدس صوراً لداخلية سيارتها الكهربائية EQS تبرز فخامة السيارة وتقنياتها المذهلة.

صورت مرسيدس الشاشة المستقبلية Hyperscreen والتي ستوفر ميزات تفاعلية غير مسبوقة بين السيارة والسائق والراكب، وكذلك فسوف تستفيد EQS من مساحات رحبة وأماكن تخزين جديدة مثل أسفل الكونسول الوسطي حيث تستغني السيارة الكهربائية عن ناقل الحركة التقليدي الذي يشغل تلك المنطقة في سيارات الوقود مثل شقيقتها S-Class.

ستأتي مرسيدس EQS بحزمة بطاريات كبيرة كافية لتزويدها بالطاقة لـ645 كيلومتر مع وجود احتمال قوي لفئات AMG عالية الأداء.

 

 

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Via SyndiGate.info


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