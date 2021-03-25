نيسان تفضل مولدات الشحن المدمجة بالسيارات الكهربائية للمستقبل

في حين تقف الكثير من العقبات أمام السيارات الكهربائية وتعمل الكثير من الشركات على التحول إليها بشكل واضح فإن شخصيات بارزة في نيسان تقول أن الانسياق وراء السيارات الكهربائية بالكامل ليس هو الأفضل للمستقبل.

يعتبر Naoki Nakada من الشخصيات البارزة في العمل على تقنيات نيسان الكهربائية، كما سبق له العمل على العديد من محركات الشركة ومن ضمنها محرك R35 GT-R الأسطورية، وكذلك شقيقتها لييف الكهربائية. ما يجعل تصريحاته ملفتة للنظر.

تعتبر البنية التحتية من التحديات الكبيرة أمام السيارات الكهربائية، كما أن تغيير البنية التحتية لتناسب السيارات الكهربائية سيكون مكلفاً للغاية وسيستغرق وقتاً طويلاً، لذلك، وحسب Nakada، فإن توفير مولد مدمج بالسيارات الكهربائية سيكون مهماً لسنوات قادمة.

ومن جهتها قإن تقنية نيسان المطروحة في هذا المجال هي E-Power والتي بالرغم من مبدأها البسيطة فإنها حسب Nakada “بعكس ذلك تماماً، عليك تحقيق التوازن الصحيح بين استخدام الكهرباء وتوليد الطاقة، وضمان التوقيت المثالي لتشغيل محرك البنزين، ومواءمة سعة البطارية مع نوع السيارة. ذهب الكثير من أعمال التطوير لإتقان تجربة العميل”.