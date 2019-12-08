مزارعو الهند يضغطون على الحكومة لوقف استيراد البصل المصري

دعت جمعيات المزارعين في الهند الحكومة المركزية إلى التراجع عن قرارها باستيراد البصل من مصر وتركيا وأفغانستان رغم الارتفاع الكبير في أسعار البصل التي وصلت حتى أمس السبت إلى 200 روبية هندية في بعض الولايات، بينما بلغ متوسط سعره نحو 140 روبية وفقا لوسائل إعلام.

وأشار المزارعون وفقا لصحيفة "ذا تايمز أوف إنديا The Times of India" إلى أن الأرباح الناجمة عن ارتفاع الأسعار هذا العام ربما تعوضهم عن الخسائر الكبيرة التي لحقت بهم العام الماضي جراء التراجع الكبير في أسعار البصل، والتي دفعت بعضهم إلى إلقاء البصل في الطرقات لمنع مزيد من التدهور في سعره.



وقالت جمعيات المزارعين إن هذا الوضع، هذا العام "نادر بالنسبة لهم لبيع المنتج بسعر جيد" ، مشيرة إلى أن "المساحة المزروعة بالزراعة تنخفض بالفعل بسبب نقص العمالة والخسائر المستمرة. هذه فرصة لهم لكسب المال وحفظه للتعامل مع الخسائر المستقبلية. بدلاً من الاستيراد".

واقترحت الجمعيات أيضًا "إنشاء بنية تحتية للتخزين وشراء البصل مباشرة من المزارعين بدلا من الوسطاء، وهو ألية جيدة تحقق منفعة مزدوجة للمستهلك والمزارع".

أزمة برلمانية

وأجبرت أسعار البصل المرتفعة الحكومة الاتحادية والتجار على استيراد الخضروات والبصل من دول أجنبية مثل مصر وتركيا وأفغانستان.

وقالت وزيرة المالية الهندية الاتحادية نيرمالا سيترامان أمام البرلمان الأسبوع الماضي، إن الحكومة اتخذت عددا من "الخطوات لمواجهة ارتفاع الأسعار تشمل فرض حظر على الصادرات، والحد من المخزون، والاستيراد من الخارج".

وأدى استيراد البصل المصري لأزمة برلمانية للوزيرة رغم قلة الكمية حتى الآن، وذلك بسبب عدم جودته وفقا لتجار ومستهلكين نقلت عنهم صحيفة "ذا هندو The hindu"، حيث سألها أحد نواب المعارضة هل تأكلين البصل المستورد من مصر؟ فردت قائلة إنها لا تأكل البصل والثوم، مما يعني أن الأسعار المرتفعة لا تؤثر عليها شخصياً. "أنا لا آكل الكثير من البصل والثوم ، لذلك لا تقلق".

وقالت النائبة عن حزب المؤتمر المعارض، "لماذا انخفض إنتاج البصل؟ أنا لست سعيدة بتناول البصل المصري، فلماذا تفعل الحكومة ذلك".

شحنات مصرية وتركية

ووفقا لصحيفة "ذا هندو The hindu" فقد طلبت شركة "ام ام تي سي MMTC" التجارية الحكومية استيراد 4000 طن بصل من تركيا ومن المتوقع أن تصل الشحنات بحلول منتصف يناير/كانون الثاني المقبل، إضافة إلى 17090 طنًا من البصل المتعاقد عليه بالفعل ، والذي يتضمن 6090 طنًا من مصر و 11000 طن من تركيا".

وقال أنيل مهرا، اتحاد كاريانا وجمعية الفواكه الجافة التجارية الأربعاء الماضي إن ما بين 10 و15 شاحنة محملة بالبصل تصل من أفغانستان. كل شاحنة تحمل 35 طنا متريا من البصل.

وعلى الرغم من أن التجارة بين الهند وباكستان عبر طريق أتاري-وجاه البري ظلت معلقة، إلا أن الشاحنات التي تحمل البصل تواصل وصولها من أفغانستان عبر هذا الطريق بموجب اتفاقية تجارة عبور ثنائية بين باكستان وأفغانستان.

وتأمل حكومة ولاية غرب البنغال في انخفاض الأسعار في الأسواق ما بين 55 و65 روبية لكيلو البصل الواحد مع وصول شحنات البصل المصري إلى الولاية.

ونقلت صحيفة "بيزنس ستاندرد business-standard" أن الشحنات بدات الوصول لميناء بومباي بالفعل.

وقال المسؤول إن حكومة ولاية البنغال الغربية قدمت طلبًا للحصول على 800 طن من البصل المستورد للتسليم خلال ديسمبر/كانون الأول الجاري لدعم توريد المواد الغذائية بسعر عادل.



وأضاف أننا " طلبنا 200 طن في الأسبوع، بإجمالي 800 طن للتسليم خلال شهر ديسمبر. بسعر البصل 55 روبية لكل كيلوغرام في الميناء ومتوقع ارتفاعها في عاصمة الولاية إلى نحو 65 روبية على الأقل للكيلوغرام بسبب نفقات الشحن".

ارتفاع صادرات مصر

وارتفعت صادرات البصل المصري خلال 2019 بنسبة بلغت 50% وفقا لمصادر رسمية، وقال رئيس الحجر الزراعي أحمد العطار إن حجم صادرات مصر من البصل وصلت من بداية عام 2019 وحتى الآن إلى 600 ألف طن.

وأضاف العطار في تصريحات إعلامية محلية، أن التصدير يسعى للتوافق مع الاشتراطات التي تضعها الدول لاستيراد البصل المصري، مشيرا إلى أنه لم يتم رفض أي شحنة بصل مصري حتى الآن.

وأضاف "العطار"، أن السعودية كانت أكبر مستورد للمحصول، ولكن اعتمدنا هذا الموسم على الأسواق الجديدة مثل الهند وباكستان وبنغلادش وغيرها من البلاد الآسيوية.

وأكد أن هجوم النواب الهنود على البصل المصري، لا يتعلق بجودته بل هو شأن داخلي في الهند التي أصبحت تستورد البصل بدلا من تصديره.