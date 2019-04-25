مسؤول أمريكي: العقوبات تكبد إيران خسائر بأكثر من 10 مليارات دولار

منشور 25 نيسان / أبريل 2019 - 05:28
العقوبات تكبد إيران خسائر بأكثر من 10 مليارات دولار
العقوبات تكبد إيران خسائر بأكثر من 10 مليارات دولار
أبرز العناوين
العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على إيران حرمت الحكومة الإيرانية أكثر من عشرة مليارات دولار من إيرادات النفط

قال مسؤول أمريكي اليوم الخميس إن العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على إيران حرمت الحكومة الإيرانية أكثر من عشرة مليارات دولار من إيرادات النفط.

جاء ذلك على لسان برايان هوك الممثل الأمريكي الخاص لإيران ومستشار السياسات بوزارة الخارجية أثناء اتصال مع الصحفيين بعد أيام من إعلان واشنطن أنها سترفع كل الإعفاءات المتعلقة بالعقوبات على إيران ومطالبتها الدول بوقف وارداتها من طهران اعتبارا من مايو أيار وإلا واجهت إجراء عقابيا.

المزيد: 
إيران تدخل مرحلة الانهيار الاقتصادي بعد فرض العقوبات
العقوبات الأميركية على ايران تؤثر على الريال وتفاقم التضخم
كلمات دالة:

Via SyndiGate.info


Copyright © Saudi Research and Publishing Co. All rights reserved.

مواضيع ممكن أن تعجبك

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن