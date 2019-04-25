مسؤول أمريكي: العقوبات تكبد إيران خسائر بأكثر من 10 مليارات دولار

قال مسؤول أمريكي اليوم الخميس إن العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على إيران حرمت الحكومة الإيرانية أكثر من عشرة مليارات دولار من إيرادات النفط.

جاء ذلك على لسان برايان هوك الممثل الأمريكي الخاص لإيران ومستشار السياسات بوزارة الخارجية أثناء اتصال مع الصحفيين بعد أيام من إعلان واشنطن أنها سترفع كل الإعفاءات المتعلقة بالعقوبات على إيران ومطالبتها الدول بوقف وارداتها من طهران اعتبارا من مايو أيار وإلا واجهت إجراء عقابيا.