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269.2 مليار ريـال مساعدات وقروض سعودية للدول المحتاجة خلال 25 عاما

269.2 مليار ريـال مساعدات وقروض سعودية للدول المحتاجة خلال 25 عاما
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