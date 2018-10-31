269.2 مليار ريـال مساعدات وقروض سعودية للدول المحتاجة خلال 25 عاما

لا تزال السعودية تلقي اهتمامها ورعايتها في مساعدة دول العالم المحتاجة، وذلك منذ عهد المؤسس وتبعه بقية الملوك حتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز الذي أصدر أخيرا قرارا بإعفاء ديون مستحقة بقيمة 22.5 مليار ريال (6 مليارات دولار) على بعض الدول الفقيرة الأقل نموا وتمر بأزمات اقتصادية.



ووفقا لرصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية" استند إلى بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي)، بلغت قيمة المساعدات والقروض التي قدمتها السعودية للدول خلال 25 عاما نحو 269.16 مليار ريال (71.78 مليار دولار) تحديدا منذ عام 1993 حتى نهاية عام 2017.



وعند إضافة المبلغ الأخير الذي أعفاه الملك سلمان عن الدول الفقيرة البالغ نحو 22.5 مليار ريال (6 مليارات دولار) إلى قيمة المساعدات والقروض التي قدمتها السعودية منذ عام 1993 م حتى عام 2017، فتبلغ قيمة المساعدات والقروض منذ عام 1993 حتى شهر أكتوبر من العام الجاري نحو 291.66 مليار ريال (77.78 مليار دولار).



وبلغت قيمة المساعدات والقروض التي قدمتها السعودية خلال عام 2017 نحو 16.54 مليار ريال (4.41 مليار دولار)، بنمو نسبته نحو 44 في المائة عن مثيلتها في العام السابق له 2016، البالغة نحو 11.49 مليار ريال (3.07 مليار دولار).



وللسعودية مساهمات أخرى لكن تحت مسميات أخرى مثل "المساهمات في الجمعيات والمنظمات" و "العون متعدد الأطراف"، وقد بلغت قيمة الأول من عام 1993 م حتى نهاية 2017 نحو 39.5 مليار ريال (10.53 مليار دولار)، والثانية بقيمة 11.59 مليار ريال (3.09 مليار دولار).

وبهذا تبلغ قيمة المساعدات الخارجية كافة التي قدمتها السعودية من عام 1993 م حتى 2017 نحو 320.25 مليار ريال (85.4 مليار دولار).

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