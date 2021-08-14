مشاهير أعمال من برج الأسد

يعرف عن برج الأسد أنه ملك الأبراج وأعظمهم، حيث يتميز مواليد برج الأسد بالقيادة وحب الذات، وكذلك أكثر المواليد حيوية وإثارة. ويعرف عن أصحاب هذا البرج قدرتهم التحليلية العالية قدرتهم على توقع الأمور، كذلك يبذلون الجهد لتحقيق ما يأملون له.

وهنا نذكر 10 من مشاهير أعمال برج الأسد

أنس بوخش

هو إعلامي ورائد أعمال إماراتي، ولد في 3 أغسطس 1981، ودرس الهندسة الميكانيكية في جامعة نورث إيسترن في الولايات المتحدة الأمريكية، وهو مؤسس شركة شركة بوخش براذرز، وأيضًا هو عضو مجلس إدارة في مجلس دبي الرياضي. زادت شهرة أنس كثيراً بعد إعداد وتقديم "ABtalks"، وهو سلسلة من المقابلات الحوارية التي تعرض على اليوتيوب، التي جذبت نحو 40 مليون مشاهدة.



2. غيزلان غينيز

هي رائدة أعمال جزائرية الجنسية وتأخذ من دبي مقرا لها. هي المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة The Modist، وهي أول منصة عالمية للتجارة الإلكترونية تقدم الأزياء الفاخرة للنساء اللواتي يفضلن ارتداء الملابس المحتشمة. وبالرغم من اضطرارها لإغلاق المنصة بسبب الجائحة، تعمل الآن غينيز إلى إطلاق مشاريع أخر





3.هالة نيا

أطلقت هاله نيا موقع SavoirFlair.com، أول مجلة أزياء على الإنترنت في المنطقة، عندما كانت في الثالث والعشرين من عمرها. مما جعلها أصغر محررة في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى كونها رائدة في الثورة الرقمية. من خلال دورها بصفتها ناشرًا مؤسسًا ورئيسة تحرير، تشرف هالة على أقسام التحرير والإدارات التجارية، وهي مسؤولة عن استراتيجيات النشر والمبيعات والتسويق الشاملة للشركة.

4.هنري فورد

ولد مؤسس شركة "فورد موتور" التي تبيع السيارات والمركبات التجارية تحت العلامة التجارية "فورد"في 30 يوليو 1863. الجميع كان يتوقع أن يصبح مزارعاً كوالده، لكن كانت لديه خطط أخرى لنفسه. استغل فورد ذكائه واجتهاده و تدرب مع ميكانيكي وأصبح مهندسًا. مفتونًا بالسيارات، بدأ في إجراء تجاربه الخاصة في بنائها، وتعرف على المخترع الشهير توماس إديسون الذي شجع تجاربه.

5.ستيف وزنياك

هو مخترع أحدث ثورة ضخمة في الحواسيب الصغيرة في العالم. يبلغ من العمر 71 عاماً، ولد في 11 آب 1950، ونشأ ستيف وزنياك في مركز تكنولوجي مزدهر منذ صغره، وقد أظهر سمات تجعله كبيرًا في عالم الإلكترونيات. شارك في تأسيس شركة Apple Computers، والتي أصبحت واحدة من أكثر الشركات قيمة وأشهرها في العالم، حيث اختص بالجزء الهندسي بالشركة. اخترع وزنياك بمفرده كلاً من أجهزة كمبيوتر Apple I و Apple II في أواخر السبعينيات. حصل على أربع براءات اختراع لحسابه.





6.مارغريت ويتمان

مارغريت ويتمان والمعروفة باسم "ميج" ويتمان هي مديرة تنفيذية أمريكية وناشطة سياسية وفاعلة خير. ولدت في 4 آب 1956، وتبلغ من العمر 65 عاماً. هي من مواليد ولاية نيويورك، وحصلت على شهادتها من جامعة برينستون وكلية هارفارد للأعمال.اشتهرت ميج ويتمان برفع مبيعات موقع eBay من 5.7 مليون دولار إلى 8 مليارات دولار عندما شغلت منصب رئيس تنفيذي للشركة من 1998 إلى 2008.





7.لاري إليسون

لورنس جوزيف المعروف باسم "لاري"إليسون هو رجل أعمال أمريكي، اشتهر بأنه المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة "Oracle Corporation". ولد في 17 آب 1944 وسيطفئ شمعة ميلاده 77 هذا العام. 77 عاماً. لم يكن لاري يهتم بدراسة الجامعة، وكان يميل بشدة نحو تطوير نظام تصميم الكمبيوتر، وسعيًا لتحقيق النجاح انتقل إلى كاليفورنيا من شيكاغو، وهو يعد من أغنى عشر مليارديرية في العالم.



8.كارلي كلوس

كارلي كلوس عارضة أزياء أمريكية. ولدت في 3 آب 1992 وتبلغ من العمر 29 عاماً. في سبتمبر 2014، ظهرت على صفحة غلاف مجلة 'Vogue' الشهيرة إلى جانب عارضات أزياء بارزات أخرى، مثل Cara Delevingne و Joan Smalls. بعيدًا عن عرض الأزياء ، تهتم كلوس بالتكنولوجيا وقد أسست معسكر "Kode with Klossy" ، والذي يهدف إلى جذب الفتيات الصغيرات المهتمات بمجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات. و تعد من الداعمين المهمين للمنظمات الخيرية التي تقدم الطعام للأطفال الجوعى في جميع

أنحاء العالم.

9. راي داليو



راي داليو، المولود باسم ريموند داليو، هو مستثمر أمريكي ومدير صندوق تحوط. ولد في 1 آب 1949 ويبلغ من العمر 72 عاماً. هو مؤسس Bridgewater Associates، إحدى أكبر شركات الاستثمار في العالم. كما عمل في بورصة نيويورك، وشركة Dominick & Dominick LLC، و Shearson Hayden Stone أيضًا. اعتبارًا من فبراير 2018 ، بات داليو واحدًا من أغنى 100 شخص في العالم، وفقًا لبلومبرج، يعتبر المستثمر الأمريكي فاعل خير كبير، حيث وعد بتقديم أكثر من نصف ثروته للمؤسسات الخيرية خلال حياته.