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يأتي برج الأسد في المرتبة الخامسة في دائرة الأبراج، ويتضمن الأعياد ما بين 23 يوليو و 22 أغسطس، ويعرف عن الأشخاص من برج الأسد في العمل بأنهم إداريون من الفئة الممتازة، وذلك لأنهم متفائلين دائماً ولديهم طاقة كبيرة
يأتي برج الأسد في المرتبة الخامسة في دائرة الأبراج، ويتضمن الأعياد ما بين 23 يوليو و 22 أغسطس، ويعرف عن الأشخاص من برج الأسد في العمل بأنهم إداريون من الفئة الممتازة، وذلك لأنهم متفائلين دائماً ولديهم طاقة كبيرة، حيث أنهم لايتقنون تنظيم وتوزيع الأعمال فقط، ولكن يعملون على وضع الخطوط الأساسية و العريضة لأية قضية بطريقة فذة لدرجة يصبح معها التنفيذ أمرا سهلاً، حيث يهتمون بالجوهر أكثر من الجوانب الهامشية، ومن بعض سيئاتهم أنهم يحجمون عن قبول أفكار الزملاء.
وهنا نذكر 5 من أفضل المهن المناسبة لمواليد برج الأسد:
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مدير تسويق أو مبيعات
يعرف عن أصحاب برج الأسد بطبيعتهم المنفتحة في المجتمع، حيث يمتلكون طاقة كبيرة عندما يتعلق الأمر بالترويج لمنتج أو خدمة أو مجرد فكرة، وفي كثير من الأحيان ، لديهم مهارات إقناع قوية ستجعلهم يبرمون صفقات كبيرة ، لذلك وظيفة مدير تسويق أو مبيعات قد تناسبهم.
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صالون تجميل
يعرف عن مواليد برج الأسد حبهم لمساعدة أفراد المجتمع وحثهم على التميز، لذلك مشروع صالون التجميل قد يناسبهم ولكن بشرط امتلاك مهارات تجارية وتسويقية قوية، وامتلاك درجة عالية من المهارة في الخدمات التي تخطط لتقديمها.
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أخصائي تغذية
يعرف عن مواليد برج الأسد أن لديهم شغف بالتغذية والصحة ، لذلك وظيفة أخصائي التغذية قد تناسبهم، في حال كانوا يمتلكون مهارات بشرية من الدرجة الأولى والعلم والمعرفة في هذا المجال، حيث يتمتع خبراء التغذية الناجحون بمعرفة واسعة عن جسم الإنسان وعلم الأحياء والتغذية بالإضافة إلى القدرة على تسويق خدماتهم بشكل فعال.
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وكالة إعلانات
إنشاء وكالة إعلانية قد يكون مناسب لمواليد برج الأسد، وذلك عن طريق الحصول على شهادة في التسويق وبعض الخبرة الإعلانية.
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عارضون وفنانون ومؤثرون على مواقع التواصل الاجتماعي
يعرف عن مواليد برج الأسد أنهم محبين للشهرة والظهور، لذلك الوظائف في مجالات كعرض الأزياء والفنون والتأثير على مواقع التواصل الاجتماعي قد تناسبهم، حيث يمكنهم القيام بعمل رائع في الأداء تحت الأضواء وعلى خشبة المسرح.وأيضًا يمكن لمواليد برج الأسد أن ينجحوا في جذب المشاهدين عبر الإنترنت، وذلك بفضل هوسهم بالتباهي بمدى استمتاعهم بحياتهم.
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