5 من أفضل المهن المناسبة لمواليد برج الأسد

يأتي برج الأسد في المرتبة الخامسة في دائرة الأبراج، ويتضمن الأعياد ما بين 23 يوليو و 22 أغسطس

، ويعرف عن الأشخاص من برج الأسد في العمل بأنهم إداريون من الفئة الممتازة، وذلك لأنهم متفائلين دائماً ولديهم طاقة كبيرة، حيث أنهم لايتقنون تنظيم وتوزيع الأعمال فقط، ولكن يعملون على وضع الخطوط الأساسية و العريضة لأية قضية بطريقة فذة لدرجة يصبح معها التنفيذ أمرا سهلاً، حيث يهتمون بالجوهر أكثر من الجوانب الهامشية، ومن بعض سيئاتهم أنهم يحجمون عن قبول أفكار الزملاء.