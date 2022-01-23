مشروع نيوم يعلن عن توفر وظائف شاغرة في تبوك السعودية.. تعرفوا عليها

كشفت إدارة مشروع مدينة نيوم من خلال الموقع الألكتروني الخاص بها عن توفر عدد من الوظائف في مقر المشروع المتواجد في منطقة تبوك لحملة شهادة البكالوريس من الجنسين في الكثير من القطاعات المختلفة.

الوظائف الشاغرة في مشروع نيوم:

مدير مراقبة تنفيذ خطط الأصول

محلل الأعمال

أخصائي أول عمليات الأصول

مهندس سلامة أول

أخصائي تطوير عمليات الوقود

مدير تطوير الأعمال

أخصائي دعم إدارة العمليات

أخصائي مراقب المستندات

أخصائي مشاريع الهيدروجين

مدير عمليات الأصول

أخصائي مراقبة المشاريع المشتركة

أخصائي برامج حكومية

أخصائي محلل كهربي

مدير تطوير العقود

أخصائي الذكاء التسويقي

كيفية التقديم على الوظائف الشاغرة في مشروع نيوم؟

أعلنت ادارة المشروع عن إمكانية البدء بالتقديم للوظائف الشاغرة من 21 ينانير 2022 عبر الرابط الخاص بموقع الوظائف وهو https://careers.neom.com/search/ وملأ البيانات المطلوبة.

كل ما تريد معرفته عن مشروع نيوم:

هو مشروع سعودي اطلقه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، تقوم فكرته على انشاء مدينة عابرة للحدود، وتم الكشف عن هذا المشروع في مؤتمر الاستثمار الذي اقيم في العاصمة السعودية الرياض في شهر اكتوبر من عام 2020 تحت عنوان "مبادرة مستقبل الاستثمار".

تبلغ مساحة المشروع ما يقارب الـ 26500 كيلومتر مربع، ويقع على البحر الأحمر وخليج العقبة، ويمتد من شمال غرب السعودية ويضم عدد من الأراضي داحل الحدود الأردنية والمصرية.

وقامت السعودية بانشاء هيئة مختصة للاشراف على المشروع برئاسة ولي العهد السعودي، وتبلغ تكلفة مشروع نيروم ما يقارب الـ 500 مليار دولار امريكي.

ويهدف مشروع نيروم إلى تحقيق انفتاح اقتصادي يساعد على الحد من الاعتماد على عوائد النفط، كما يهدف المشروع على معالجة التسرب الاقتصادي في السعودية وتطوير عدد من القطاعات الاقتصادية المهمة.

ومن المتوقع أن يستقطب مشروع نيروم الكثير من الشباب من الجنسين الذين يملكون مواهب من داخل السعودية وخارجها، وتوفير افضل الوظائف وسبل العيش والكثير من الفرص الاقتصادية المهمة.

يُشار أن السعودية كشفت أنها ستقوب بانشاء ما يقارب الـ 7 نقاط جذب سياحية من مشروعات سياحية ومدن صغيرة وعدد من المنتجعات، على ان تقوم مصر بالعمل على تطوير منتجع شرم الشيخ ومنتجع الغردقة.