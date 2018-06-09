مصافٍ أوروبية تتوقف تدريجيا عن شراء الخام الإيراني

أفاد مصدر مطلع أمس بأنه من المرجح أن ترفض "أوبك" طلب إيران بحث العقوبات الأمريكية على طهران في اجتماع المنظمة المقرر هذا الشهر.

فيما بدأت مصاف أوروبية بالتوقف التدريجي عن شراء الخام الإيراني.

وبحسب "رويترز"، طلب حسين كاظم بور أردبيلي، محافظ إيران في "أوبك"، من رئيس مجلس محافظي "أوبك" أن يضم نقاشا بشأن العقوبات لجدول أعمال المحادثات التي ستجرى في 22 حزيران (يونيو)، وفقا لنسخة من خطاب كاظم بور بتاريخ الثاني من حزيران (يونيو).

وتخفض "أوبك" وحلفاؤها بقيادة روسيا الإنتاج بواقع 1.8 مليون برميل يوميا منذ كانون الثاني (يناير) 2017 ومن المقرر أن ينتهي سريان التخفيضات في نهاية 2018.

لكن السعودية وروسيا قالتا، إن التخفيضات يمكن أن تخفف بعد أن تلقتا دعوات من مستهلكين، من بينهم الولايات المتحدة والصين والهند لدعم الطلب العالمي.

وطلبت الولايات المتحدة من دول في منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك"، زيادة إنتاج النفط نحو مليون برميل يوميا، وفقا لما نقلته شبكة "بلومبرج" عن مصادر مطلعة.

وورد هذا الطلب بعد ارتفاع أسعار البيع بالتجزئة للبنزين في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوياتها في أكثر من ثلاث سنوات.

اقرأ أيضًا:

تحليل دولي: اقتصاد إيران مهترئ

فيديو: خفايا الاقتصاد الإيراني التي لا يراها الشعب

التردي الاقتصادي يسحق 43 % من الإيرانيين