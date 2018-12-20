مصرف البحرين المركزي يرفع أسعار الفائدة 25 نقطة أساس

قرر مصرف البحرين المركزي رفع سعر الفائدة على ودائع أسبوع إلى 2.75 بالمئة من 2.50 بالمئة

قال مصرف البحرين المركزي اليوم الأربعاء إنه قرر رفع سعر الفائدة على ودائع أسبوع إلى 2.75 بالمئة من 2.50 بالمئة.

كما زاد البنك الفائدة على ودائع الليلة الواحدة إلى 2.50 بالمئة من 2.25 بالمئة وسعر الفائدة على تسهيلات الإقراض من 4.25 بالمئة إلى 4.50 بالمئة.

لكنه أبقى على الفائدة على ودائع شهر دون تغيير عند 3.25 بالمئة.

وفي وقت سابق، رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس.

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