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مصرف سوريا المركزي يثبت سعر الليرة مقابل الدولار عند 1250 ليرة

منشور 18 حزيران / يونيو 2020 - 05:42
مصرف سوريا المركزي يثبت سعر الليرة مقابل الدولار عند 1250 ليرة
يأتي هذا التعديل في محاولة من المصرف المركزي للوصول إلى سعر توازني لإغلاق الفجوة بين سعر السوق وسعر الحوالات وجذبها عبر الطرق الرسمية
أبرز العناوين
أصدر مصرف سوريا المركزي نشرة المصارف والصرافة والتي تضمنت تعديل سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأميركي لعمليات تمويل قائمة المستوردات

أصدر مصرف سوريا المركزي نشرة المصارف والصرافة والتي تضمنت تعديل سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأميركي لعمليات تمويل قائمة المستوردات، وسعر تسليم الحوالات الواردة من الخارج بمختلف أنواعها الشخصية والأممية ونشرة الجمارك والطيران، حيث أصبح سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأميركي بغرض تمويل المستوردات 1256 ليرة سورية وسعر شراء الحوالات الواردة من الخارج 1250 ليرة سورية.

ويأتي هذا التعديل في محاولة من المصرف المركزي للوصول إلى سعر توازني لإغلاق الفجوة بين سعر السوق وسعر الحوالات وجذبها عبر الطرق الرسمية.
 

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Via SyndiGate.info


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