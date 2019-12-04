مصرف لبنان المركزي يبلغ البنوك ألا تدفع فائدة تزيد عن 5% على الودائع بالدولار و8.5% على الودائع بالليرة

أبلغ مصرف لبنان المركزي بنوكا تجارية اليوم الأربعاء بوضع سقف لأسعار فائدتها على الودائع بالعملات الأجنبية عند 5% وعلى الودائع بالليرة اللبنانية عند 8.5 بالمئة.

وفي تعميم اطلعت عليه رويترز، قال المصرف إن هذا سيُطبق على جميع الودائع الجديدة وتلك التي تم تجديدها اعتبارا من الرابع من ديسمبر كانون الأول.

وأضاف أنه يتعين على البنوك سداد الفائدة على الودائع بالعملات الأجنبية مناصفة بين عملة الحساب والليرة اللبنانية.

وقال إن التدابير سارية لمدة ستة أشهر. وقال إن جميع الودائع التي تمت قبل الخامس من ديسمبر كانون الأول ستظل خاضعة للاتفاق بين البنك والعميل.