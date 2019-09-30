مصرف لبنان يصدر تعميم جديد يخفف الضغط على طلب الدولار

قال حاكم مصرف لبنان رياض سلامة إن تعميما سيُصدره البنك يوم الثلاثاء سيخفف الضغط على طلب الدولار الأمريكي لدى شركات الصرافة.

كما قال سلامة بعد أن اجتمع مع الرئيس اللبناني ميشيل عون إن البنك المركزي يدبر احتياجات العملة الأجنبية للقطاعين العام والخاص وإنه "سوف يستمر بذلك وفقا للأسعار الثابتة التي يعلن عنها المصرف المركزي من دون تغيير".

وقال سلامة إن التعميم الذي سيصدر يوم الثلاثاء سينظم توفير الدولار "للمصارف بالسعر الرسمي لتأمين استيراد البنزين والادوية والطحين".

والليرة اللبنانية مربوطة بسعر صرف عند 1507.5 للدولار منذ أكثر من عشرين عام.