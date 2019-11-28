مصر: الصادرات غير البترولية تتخطى 21 مليار دولار في 10 أشهر

ذكرت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات في مصر أن حجم صادرات البلاد غير البترولية خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بلغت 2.025 مليار دولار، لتستقر بذلك عند نفس مستويات شهر سبتمبر الماضي.

وكان بيان لوزارة التجارة والصناعة الشهر الماضي أظهر أن الصادرات المصرية غير البترولية سجلت خلال أول 9 أشهر من العام الجاري 19 مليارا و201 مليون دولار مقابل 18 مليارا و708 ملايين دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، ما يعني أن حجم الصادرات غير البترولية بلغ خلال أول 10 أشهر من العام 21.226 مليار دولار.

وفي سياق ذي صلة، أعلنت الهيئة أول من أمس عن تراجع واردات مصر غير البترولية خلال سبتمبر (أيلول) الماضي، بنسبة 21 في المائة بما يعادل 1.381 مليار دولار، لتبلغ 5.110 مليار دولار، مقابل 6.491 مليار دولار خلال سبتمبر 2018.

وفي التفاصيل، أوضحت الهيئة في بيان أمس الأربعاء أن حجم الصادرات المصرية غير البترولية للسلع الصناعية خلال أكتوبر الماضي بلغت 1.661 مليار دولار، كما بلغت الصادرات غير البترولية للسلع الغذائية 364 مليون دولار خلال الفترة ذاتها، منوهة بأن معاملها قامت في أكتوبر الماضي بفحص 19.465 ألف رسالة معمليا بإجمالي وزن بلغ 3 ملايين و961 ألفا و498 طنا، حيث تم قبول 19 ألفا و177 رسالة بإجمالي وزن بلغ 3 ملايين و687 ألفا و9 أطنان، وتم رفض 288 رسالة بإجمالي وزن 4 آلاف و489 طنا لعدم مطابقتها للمواصفات القياسية.

وأضافت أن المعامل الصناعية قامت بفحص 12 ألفا و224 رسالة صناعية بإجمالي وزن 909 آلاف و78 طنا، ومن أهم الأصناف المقبولة (الملابس، قطع غيار السيارات، أدوات المائدة)، وتم رفض 64 رسالة صناعية بإجمالي وزن 409 أطنان... ومن أهم الأصناف المرفوضة (الفلاتر، الحقائب، المحافظ والأحذية، أدوات كهربائية).

وحول المعامل الغذائية، قامت الهيئة بفحص 7 آلاف و241 رسالة بإجمالي وزن بلغ مليونين و782 ألفا و11 طنا خلال الفترة ذاتها، حيث تم قبول 7017 رسالة بإجمالي وزن بلغ مليونين و777 ألفا و931 طنا... ومن أهم الأصناف المقبولة (حبوب، لحوم، أسماك، زيوت ودهون نباتية)، وتم رفض 244 رسالة بإجمالي وزن 4080 طنا... ومن أهم الأصناف المرفوضة (بن أخضر، سمك ماكريل، إضافات أعلاف، كبدة مجمدة، مسحوق كاسترد، صوص أنواع، سمك فيليه باسا، لبنة، جبن أنواع، مكسب طعم، خل تفاح، أسمدة زراعية، كاكاو بودرة، ينسون، ورق غار، إنزيمات).

وأشارت الهيئة إلى أنها أصدرت خلال أكتوبر الماضي 28 ألفا و43 شهادة منشأ طبقا لبروتوكولات قواعد المنشأ المطبقة بالاتفاقيات التفضيلية المبرمة بين مصر والدول الأخرى لتطبيق الإعفاءات والمزايا الجمركية، والتي تُمنح للصادرات المصرية.

ولفتت إلى أنها تحققت من منشأ البضائع الصادرة من وإلى الدول المبرم معها اتفاقيات تفضيلية، حيث قامت بالتحقق من 83 شهادة صادرة خلال الفترة السابق ذكرها، كما تابعت آخر مستجدات الموقف التنفيذي الخاص بمذكرات التفاهم الموقعة بين مصر وكل من تونس والأردن والكويت والسعودية ولبنان والسودان والبحرين وسلطنة عمان والصومال والسنغال ودول اتفاقية أغادير، في مجال الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة للسلع الصناعية غير الغذائية.

من جهة أخرى، أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تراجع الرقم القياسي للصناعات التحويلية والاستخراجية (من دون الزيت الخام والمنتجات البترولية) لتبلغ 130.92 خلال سبتمبر الماضي (أولي) مقابل 132.09 خلال أغسطس (آب) (نهائي) بانخفاض 0.89 في المائة.

وأوضح الجهاز في البيانات الأولية للرقم القياسي لإنتاج الصناعات التحويلية والاستخراجية عن سبتمبر 2019 أن الرقم القياسي لصناعة التعدين واستغلال المحاجر الأخرى بلغ 141.92 في سبتمبر، مقابل 129.36 في أغسطس السابق عليه، بارتفاع 9.71 في المائة؛ وذلك بسبب زيادة أوامر التصدير.

وأشار إلى ارتفاع الرقم القياسي لصناعة المستحضرات الصيدلانية والكيميائية والدوائية ليبلغ 230.07 خلال سبتمبر، مقابل 164.80 في أغسطس السابق عليه، بارتفاع 39.61 في المائة؛ وذلك بسبب زيادة إنتاج الأدوية الخاصة بفصل الشتاء.



