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مصر تبحث فتح المجال الجوي الأسبوع الجاري

منشور 01 حزيران / يونيو 2020 - 06:09
مصر تبحث فتح المجال الجوي الأسبوع الجاري
قررت مصر مؤخراً تمديد تعليق لجميع رحلات الطيران الدولية للركاب للحد من انتشار فيروس كورونا حتى إشعار آخر
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قال المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري المستشار نادر سعد، إن بلاده ستقوم خلال الأسبوع الجارى بمناقشة التوقيت الملائم لعودة الطيران وفتح المجال الجوي امام الرحلات الدولية.

قال المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري المستشار نادر سعد، إن بلاده ستقوم خلال الأسبوع الجارى بمناقشة التوقيت الملائم لعودة الطيران وفتح المجال الجوي امام الرحلات الدولية.

وأضاف سعد خلال مداخلة هاتفية مساء الأحد مع الإعلامي سيد علي في برنامج "حضرة المواطن" المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، إن النظر في استئناف حركة الطيران سيتم في اجتماع لجنة الأزمة هذا الأسبوع إلى جانب مناقشة موضوعات أخري كثيرة.

وقررت مصر مؤخراً تمديد تعليق لجميع رحلات الطيران الدولية للركاب للحد من انتشار فيروس كورونا حتى إشعار آخر، بعد أن أوقفت حركة الطيران المدني سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضي.

واستثنى القرار 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل مصر.

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Via SyndiGate.info


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