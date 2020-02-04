مصر تتجهز لطرح 45% من بنك القاهرة في البورصة

قال رئيس بنك مصر، محمد الإتربي، إن مصرفه المالك لبنك القاهرة، ثالث أكبر بنك حكومي في مصر، يسعى لطرح ما يصل إلى 45% من أسهم البنك في بورصة مصر خلال النصف الأول من هذا العام، مع إمكانية حصول مستثمر أجنبي على حصة من أسهم البنك خلال الطرح.

وأضاف في جلسة نقاشية مع الجمعية المصرية لمخاطر الائتمان الليلة الماضية أن يجري القيام بجولة ترويجية لطرح أسهم بنك القاهرة في الولايات المتحدة.

وكانت صفقة لبيع البنك المملوك للدولة أُلغيت في 2008، وتكرر تأجيل طرح عام أولي مزمع على مدى الأعوام الأربعة الأخيرة.

وقال الإتربي "نرير بيع 45% من أسهم بنك القاهرة. البيع سيكون داخل مصر وليس هناك شهادات إيداع دولية. ومن الممكن أن يأخذ مستثمر أجنبي حصة. الجولة الترويجية هي التي تحكم".

وتتسارع التغييرات الاقتصادية والمالية في مصر، إذ أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل وصيانة مترو الأنفاق، السبت، رفع أسعار اشتراكات مترو القاهرة بعد انتهاء تاريخ الاشتراكات الحالية، من خلال تغيير خريطة شرائح أسعار الاشتراكات، وتقسيم خطوط المترو الثلاثة إلى 10 مناطق بدلاً من نظام عدد المحطات، وتحديد سعر مختلف لكل منطقة، وفق المحطات المدرجة ضمن هذه المنطقة.



وأشارت الشركة، في بيان، إلى أن سعر الاشتراك سيكون مختلفاً عن غيره بحسب المنطقة، سواء للطلاب أو الشرطة أو الجيش أو القطاع العام أو الجمهور العادي.