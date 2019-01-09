مصر تتجه لتحرير أسعار المحروقات بالكامل بحلول 2020

أعلنت مصر أنه سيتم بدءاً من أبريل تطبيق آلية التسعير التلقائي لـ 'بنزين 95'

صرّح وزير البترول المصري طارق الملا بأن الدولة تتجه لتحرير أسعار المحروقات بالكامل بحلول 2020.

وقال لقناة «إم.بي.سي مصر» إن «الدولة دعمت المحروقات بنحو 45 مليار جنيه في النصف الأول من العام المالي الذي يبدأ في يوليو».

وحول جدول الحكومة لتحرير أسعار المحروقات، قال: «البرنامج بدأ في 2014 والمستهدف أن ينتهي عام 2020/‏2019».

وأضاف: قررنا البدء ببنزين 95 الذي يمثل 3% من الاستهلاك ليكون فرصة لممارسة التدريب العملي والتجربة من جانبنا ومن جانب المستهلك. وأعلنت مصر أنه سيتم بدءاً من أبريل تطبيق آلية التسعير التلقائي لـ «بنزين 95»، وتضمن القرار الحكومي تحديد نسبة الزيادة أو الانخفاض بـ 10% من السعر الحالي.

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