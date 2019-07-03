مصر تحصل على قرض بقيمة 400 مليون دولار من بنك أبوظبي الأول

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وقعت المؤسسة المصرية العامة للبترول اتفاقية مع بنك أبوظبي الأول في وقت سابق الشهر الماضي للحصول على قرض بقيمة 400 مليون دولار تسدد على خمس سنوات
حصلت مصر على قرض بقيمة 400 مليون دولار من بنك أبوظبي الأول، وفق ما ذكرته وكالة أنباء بلومبرغ.
وقعت المؤسسة المصرية العامة للبترول اتفاقية مع بنك أبوظبي الأول في وقت سابق الشهر الماضي للحصول على قرض بقيمة 400 مليون دولار تسدد على خمس سنوات، وفق ما نقلته بلومبرغ عن رسالة إلكترونية من بنك أبوظبي الأول.
وتضمن وزارة المالية المصرية القرض الذي تستخدمه الهيئة المصرية العامة للبترول لسداد بعض الالتزامات المالية عليها. ويبدأ احتساب فترة استحقاق القرض اعتباراً من السابع من يوليو الجاري.
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