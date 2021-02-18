قالت وزارة البترول والثروة المعدنية اليوم الخميس إن مصر تطرح مزايدة عالمية للتنقيب عن البترول والغاز في 24 منطقة بخليج السويس والصحراء الغربية وشرق وغرب البحر المتوسط.

وأضافت الوزارة في بيان صحفي أن الطرح جرى عبر "بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج وهي أول منصة رقمية توفر البيانات الجيولوجية لأنشطة البحث والاستكشاف والإنتاج في مصر، وذلك في إطار برنامج جذب الاستثمارات ضمن مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول".