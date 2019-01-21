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مصر تطور 6 معامل تكرير بتكلفة 9 مليارات دولار خلال 4 سنوات المقبلة

مصر تطور 6 معامل تكرير بتكلفة 9 مليارات دولار خلال 4 سنوات المقبلة
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