مصر تعود لاستقبال السياح الروس بعد توقف دام 6 سنوات

تستقبل مصر، اليوم الاثنين، أول طائرتين قادمتين مباشرة من موسكو إلى مطاري شرم الشيخ والغردقة، بعد توقف دام لنحو 6 سنوات منذ عام 2015، وسط أجواء احتفالية تدعو إلى التفاؤل.

ومن المقرر أن تهبط أول طائرة قادمة من موسكو في مطار شرم الشيخ ظهر اليوم وسيكون في استقبالها مسؤولون من وزارتي السياحة والطيران، كما ستنظم العلاقات العامة بمطار شرم الشيخ احتفالية لاستقبال الطائرة.

وفي وقت لاحق، تصل الطائرة الثانية القادمة من موسكو إلى مطار الغردقة، ومن المقرر أن يستقبلها محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفي، ومسؤولون من وزارتي السياحة والطيران، وكذلك ستقام لها احتفالية في المطار.

وأعلنت السفارة الروسية في القاهرة، في وقت سابق، أن التصريح بعودة الرحلات الروسية إلى مطاري شرم الشيخ والغردقة يشمل 5 رحلات أسبوعية مباشرة من موسكو إلى مدينة شرم الشيخ، و5 رحلات أسبوعية مباشرة من موسكو إلى الغردقة.

وتوقف الطيران المباشر بين مصر وروسيا، في خريف 2015، عقب عمل إرهابي، تسبب بسقوط طائرة ركاب روسية كانت تقلع من مدينة شرم الشيخ، ما أسفر عن مقتل جميع ركابها وطاقمها.

وقبل حادث سقوط الطائرة الروسية في سيناء، كانت مصر تستقبل ملايين السياح الروس سنويا، وبحسب التقارير الصحفية، استقبلت مصر، عام 2015، نحو 2.3 مليون سائح روسي، قبل حادثة سقوط الطائرة.

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