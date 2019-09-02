مصر تلغي العمل بالدولار الجمركي

أعلنت وزارة المالية المصرية إلغاء العمل بسعر الدولار الجمركي الذي كان يتم تحديده شهريا وبدأ تطبيقه في يناير كانون الثاني عام 2017،بعد تعويم الجنية وأنها ستعود للعمل بسعر الصرف الذي يحدده البنك المركزي بصفة يومية.

وكانت مصر حددت قد سعر الدولار الجمركي عند 16 جنيها مصرياً مقابل الدولار للسلع الأساسية، وبسعر متحرك يُعدل على أساس شهري للسلع غير الأساسية.

وقالت وزارة المالية في بيان لها إن قرار الغاء التعامل بالدولار الجمركي جاء "نتيجة لزوال الظروف الاستثنائية" التي جعلت الحكومة تتعامل به.

من جهته قال وزير قطاع الأعمال العام المصري هشام توفيق، في تصريحات لوسائل إعلام محلية إنه جرى إرجاء أية طروحات أولية ضمن المرحلة الثانية من برنامج الطروحات الحكومية حتى يناير 2020 بعد أن كان مقررا لها سبتمبر الجاري.

وأرجع الوزير الأمر إلى بعض الإجراءات التي استغرقت مزيدا من الوقت مضيفا أن المرحلة الثانية تشمل 10 شركات منها 8 شركات تعدينية وصناعية، إلى جانب شركة إي فاينانس وبنك القاهرة.