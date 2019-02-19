مصر تنشىء 4 موانئ بكلفة 72 مليار جنيه

قال وزير النقل والمواصلات المصري، هشام عرفات، إن خطة تطوير الموانئ البحريةتقدر بنحو 71.156 مليار جنيه، منها 41.2 مليار جنيه لمشروعات الموانئ التابعة للوزارة.

وتشمل موانئ هيئة ميناء الإسكندرية، وهيئة ميناء دمياط، وهيئة موانئ البحر الأحمر، مقابل 29.88 مليار جنيه لموانئ الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، ممثلة في ميناء شرق بورسعيد، وميناء غرب بورسعيد، والمنطقة الاقتصادية غرب القنطرة.

وأضاف عرفات أمام لجنة النقل في مجلس النواب، الإثنين، أن هناك 5 مشروعات رئيسية في إطار تطوير هيئة ميناء الإسكندرية، من أبرزها مشروع رفع وتعظيم دور نقل البضائع بالسكة الحديد بالموانئ البحرية، وإنشاء المنطقة اللوجيستية لميناء الإسكندرية على ترعة النوبارية، وإنشاء محطة الصب غير النظيف، ومحطة الصب الجاف.

وأشار إلى إنشاء محورين ذوي أهمية كبرى دعماً لمنطقة هيئة ميناء الإسكندرية، أولهما محور الدخيلة بتكلفة تقدر بنحو 620 مليون جنيه، والثاني محور (باب 54) بتكلفة تقدر بنحو 700 مليون جنيه، مرجحاً أن يلعبا دوراً هاماً وحيوياً في تسهيل دخول وخروج البضائع من وإلى الميناء، علاوة عن تسهيلهما حركة المرور في منطقة غرب الإسكندرية، حسب قوله.

وأضاف أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أبدى اهتماماً بملف تطوير الأداء الجمركي، إذ أصدر تكليفات واضحة للانتهاء من منظومة الشباك الواحد في موعد أقصاه 30 يونيو/ حزيران 2020، معتبراً أن مشكلات الموانئ والأداء الجمركي تتسبب في تعطل البضاعة بالجمارك، وتؤثر على أسعار السلع بالأسواق، ما يجعل من الضروري تنفيذ خطة تطوير الموانئ لضمان وصول السلع بأسعار مناسبة للمواطنين.

وأوضح أن حكومة بلاده تدرس حالياً تجهيز وتهيئة محطة في مدينة نويبع، لتوظيفها في إطار عملية إعادة إعمار العراق وسورية، بالإضافة إلى إنشاء محطة متعددة الأغراض في مدينة سفاجا تقع على المبادرة الصينية "الحزام والطريق"، حتى تشترك مصر بقوة في المبادرة، ولا تكون مجرد معبر للسفن فقط.

وتابع: "لدينا كنز في دمياط يتمثل في الميناء النهري، ولو أردنا تنمية النقل النهري فعلينا توجيه أنظارنا لميناءيء دمياط والإسكندرية، وهي مواقع كفيلة بتنمية النقل النهري في عموم البلاد"، حسب تعبيره، متعهداً بالاستغلال الأمثل للطريق الدائري الإقليمي، سواء من حيث توزيع الخدمات، أو تدشين الموانئ الجافة في مناطق دمياط والسادات وبرج العرب.

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