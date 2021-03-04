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مصر تسجل انخفاضاً بـ 45% في دعم المواد البترولية في النصف الأول من 2020-2021

منشور 04 آذار / مارس 2021 - 07:54
مصر تسجل انخفاض بـ45% في دعم المواد البترولية في النصف الأول من 2020-2021
تستهدف وزارة المالية أن يبلغ دعم المواد البترولية للسنة المالية الحالية نحو 28.193 مليار جنيه
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قال وزير البترول المصري إن دعم المواد البترولية هبط نحو 45% في النصف الأول من السنة المالية الحالية 2020-2021.

قال وزير البترول المصري إن دعم المواد البترولية هبط نحو 45% في النصف الأول من السنة المالية الحالية 2020-2021.

وأوضح الوزير طارق الملا في تصريحات لرويترز أن "دعم المواد البترولية هبط إلى 8.4 مليار جنيه، أي ما يعادل 537.8 مليون دولار، في النصف الأول من 14.1 مليار جنيه كانت بالموازنة ومقابل 15.25 مليار جنيه قبل عام".

هذا وتستهدف وزارة المالية أن يبلغ دعم المواد البترولية للسنة المالية الحالية نحو 28.193 مليار جنيه.

 

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كلمات دالة:اقتصاد مصردعم المواد البترولية في مصر

Via SyndiGate.info


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