مصر تسجل انخفاضاً بـ 45% في دعم المواد البترولية في النصف الأول من 2020-2021

قال وزير البترول المصري إن دعم المواد البترولية هبط نحو 45% في النصف الأول من السنة المالية الحالية 2020-2021.

وأوضح الوزير طارق الملا في تصريحات لرويترز أن "دعم المواد البترولية هبط إلى 8.4 مليار جنيه، أي ما يعادل 537.8 مليون دولار، في النصف الأول من 14.1 مليار جنيه كانت بالموازنة ومقابل 15.25 مليار جنيه قبل عام".

هذا وتستهدف وزارة المالية أن يبلغ دعم المواد البترولية للسنة المالية الحالية نحو 28.193 مليار جنيه.