مصر: عودة العمل بـ التوقيت الصيفي بعد 9 سنوات من تعطيله

أعلنت الحكومة المصرية في بيان رسمي لها عن عودة العمل بالتوقيت الصيفي من خلال تقديم الساعة مقدار 60 دقيقة بعد ما يقارب الـ 9 أعوام من الثبات على التوقيت الشتوي.

عودة العمل على التوقيت الصيفي في مصر بعد 9 سنوات

أصدر مجلس الوزراء في مصر قرارًا يقضي بالعودة للعمل على التوقيت الصيفي بعد إبطاله في عام 2014، على أن يبدأ تنفيذ قرار العودة بالتوقيت الصيفي يوم غدًا الجمعة 28 إبريل ويستمر إلى الخميس الأخير من شهر اكتوب من كل عام.

وكان مجلس الوزراء المصري قد أصدر قرارًا حول توقيف العمل بالتوقيت الصيفي في عام 2014 بسبب اعتراضات العدديد من النشطاء على تغيير التوقيت وتأثيره على الساعة البيولوجية للإنسان.

وأشار مجلس الوزراء ان قرار العودة للعمل على التوقيتين الصيفي والشتوي، والغاء قرار ثبات التوقيت الشتوي يأتي بسبب الظروف الاقتصادية التي يمر بها العالم، وبهدف ترشيد استغلال الطاقة، حيث كانت الحكومة المصرية قد أعلنت عدد من القرارات العام الماضي التي تهدف إلى الحد من استخدام الطاقة في المؤسسات الحكومية.

يُشار إلى ان عام 2014 كان المرة الأخيرة التي تم فيها العمل على التوقيت الصيفي، حيث تتبع جمهورية مصر التوقيتين على غرار العديد من الدول حول العالم.

وفي عام 2014 وبعد عدد من الاعتراضات أصدرنت الحكومة المصرية قرارًا بإبطال العمل على التوقيت الصيفي والإبقاء على التوقيت الشتوي طوال العام.