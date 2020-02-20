مضاعفة مساحة معرض قطر الدولي للقوارب واليخوت 2020

تنطلق النسخة السابعة من معرض قطر الدولي للقوارب واليخوت 2020، خلال الفترة من 18 إلى 21 مارس/آذار المقبل في "بورتو أرابيا مارينا" في جزيرة اللؤلؤة، على مساحة تصل إلى 12 ألف متر مربع، بزيادة 100% مقارنة بمعرض 2019.

وقال رئيس مجلس إدارة الشركة المنظمة للمعرض، خالد المناعي، خلال مؤتمر صحافي عُقد اليوم الأربعاء، إن النسخة السابعة من المعرض ستحتفي بأكثر مصنّعي اليخوت والقوارب شهرة في العالم ومقدمي الخدمات والتجار المحليين والموردين والمشترين المحتملين عبر منصات B2B وB2C الحصرية لعرض المنتجات والخدمات في الصناعة البحرية، وينمو المعرض سنوياً، فقد حقق زيادة بنسبة 58% في الشركات المشاركة، من 35 في عام 2017 إلى 55 شركة في عام 2019.

وتعليقاً على الأهداف الرئيسية لبرنامج المعرض، أكد المناعي أن تنظيم المعرض يأتي في إطار الحفاظ على العلاقة التي تربط القدماء والبحر والتي تمتد لقرون حيث كانت احتياطيات البحر المصدر الرئيسي لتوفير سبل العيش، إضافة إلى دورها في تحديد مكانة قطر باعتبارها مركزاً إقليمياً للفخامة والحرفية عالية المهارة ومعظم القوارب الحديثة والملحقات البحرية. وبناءً على هذه الأهداف، يوفر معرض قطر الدولي للقوارب نافذة تسوق واحدة لعشاق نمط الحياة الفاخرة في المنطقة.



وأضاف: "نجمع في نسخة 2020 من المعرض بعضاً من أبرز الشركات المصنعة والموردين في العالم إلى جانب مجموعة من المستشارين الذين يدفعون مئات الملايين من عائدات اليخوت الفاخرة والقوارب سنوياً ويمثلون وكالات مستقلة ومنتسبة مع شركات اليخوت الفاخرة".

يُشار إلى أن مساحة المعرض المغطاة في عام 2019 كانت 6 آلاف متر مربع ونظراً لارتفاع طلبات المشاركة والزيادة المتوقعة في عدد العارضين، ستصل مساحة المعرض السابع إلى 12 ألف متر مربع، بزيادة قدرها 100% مقارنة بعام 2019.

وأنشأت قطر موانئ عالمية لليخوت، منها "مرسى بورتو أرابيا" في اللؤلؤة، و"مرسى مرجان مارينا" في لوسيل الذي يتسع لـنحو 50 يختاً.