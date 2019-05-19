مطار أبوظبي يضيف 90 رحلة خلال شهر يوليو

ينمو معدل الرحلات المجدولة في مطار أبوظبي الدولي خلال شهر يوليو المقبل بنسبة 8.7%، عبر إضافة 90 رحلة يتم تسييرها لاستيعاب زيادة حركة المسافرين مع بدء موسم الإجازات الصيفية، مع توقعات بزيادة الطاقة الاستيعابية لمقاعد الطيران بنسبة 9.8%، وإطلاق مبادرات وخدمات تثري تجربة المسافرين وتضمن انسيابية العمليات في مطار أبوظبي الدولي، بحسب برايان تومبسون، الرئيس التنفيذي لمطارات أبوظبي.

وقال تومبسون لـ«الاتحاد»، أمس، «سيرتفع عدد الرحلات خلال يوليو بنسبة 8.7%، مقارنة بمعدل الرحلات خلال الأشهر الماضية قبل موسم الصيف، حيث يشهد يوليو ارتفاعاً في حركة المسافرين تماشياً مع عطلات المدارس وموسم الإجازات»، لافتاً إلى توجه شركات الطيران العاملة في مطار أبوظبي لزيادة الطاقة الاستيعابية للمقاعد بنسبة 9.8%.

وأضاف، يرتبط مطار أبوظبي الدولي حالياً مع 85 وجهة في 49 دولة من خلال 26 شركة طيران، وتقوم مطارات أبوظبي بتجهيز مرافقها وخدماتها، وإضافة مبادرات مميزة تضمن انسيابية العمليات، لتقديم تجربة سفر ممتعة ومريحة لفئات المسافرين كافة.

وأكد تومبسون أن من أولويات مطارات أبوظبي توفير تجربة سفر مميزة لمسافريها، حيث تعمل جميع فرق الشركة بشكل مستمر لتقديم الأفكار والمبادرات التي من شأنها الارتقاء بتجربة المسافر عبر مطار أبوظبي الدولي، كونه مطار عاصمة الدولة والبوابة الجوية الرئيسية إليها.

وأعلنت مطارات أبوظبي في نهاية شهر أبريل الماضي، عن إطلاق حملة «متعة السفر تبدأ من مطار أبوظبي الدولي»، والتي تتيح للمسافرين المغادرين من المطار خلال الفترة بين يونيو وأغسطس 2019 فرصة للفوز بجوائز حصرية ومجزية، وذلك في إطار استعدادات الشركة لموسم الذروة والعطلات الصيفية.

وقال تومبسون «نتواصل مع كافة شركائنا الاستراتيجيين في المطار تماشياً مع هدفنا بتحسين خدمة العملاء وضمان أمنهم وسلامتهم، حيث جرى التنسيق لزيادة عدد الرحلات إلى الوجهات ذات الطلب العالي في موسم الإجازات الصيفية، وإضافة وجهات موسمية تلبي احتياجات المسافرين».

وأشار إلى التنسيق مع الجهات العاملة في المطار من أمن وجمارك وجوازات وشرطة، لضمان توفير الكوادر والخدمات التي تتناسب مع الأعداد المتوقعة من المسافرين خلال موسم الصيف.

ويعد مطار أبوظبي الدولي المطار الوحيد في المنطقة الذي لديه مركز التخليص المسبق لإجراءات السفر للولايات المتحدة الأميركية، فمن خلال هذا المركز يتمكن كافة المسافرين من أبوظبي أو العابرين عبر مطار العاصمة من استكمال كافة إجراءات الوصول من الجوازات والجمارك والأمن الأميركي من أبوظبي، ليصلوا إلى أميركا كمسافرين داخليين، ما يسهل عملية ربطهم لرحلات داخلية أخرى في أميركا.

وقامت مطارات أبوظبي بافتتاح سلسلة جديدة من المكتبات في المبنيين رقم 1 ورقم 3 بمطار أبوظبي الدولي، وذلك بدعم من دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي.

ويتميز مطار أبوظبي الدولي بخدماته الذكية، حيث أطلق نظام السفر الذكي منذ عام 2016 ليختصر بذلك عملية إنهاء إجراءات السفر للمسافر بنسبة 70%، فبات من الممكن للمسافر الوصول إلى بوابة المغادرة بأقل من 10 دقائق منذ دخوله للمطار عند المغادرة، وذلك من خلال الاستفادة من الخدمات الذاتية من ضمن هذا النظام.

ويمكن للمسافرين من أبوظبي التوجه لأحد مراكز إتمام إجراءات السفر خارج المطار قبل 24 إلى 4 ساعات من رحلتهم وذلك لتسليم أمتعتهم والحصول على بطاقة الصعود قبيل التوجه للمطار.