مطار دبي الدولي يحافظ على ترتيبه كثالث أكبر مطارات العالم

حافظ مطار دبي الدولي على ترتيبه كثالث أكبر مطارات العالم ازدحاماً في حركة المسافرين خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، وفقاً للتقرير الشهري الصادر عن المنظمة الدولية للطيران المدني «إيكاو»، الذي صنف طيران الإمارات في المرتبة السابعة عالمياً بين أكبر مجموعات الطيران في حركة الركاب.

وأفادت البيانات الشهرية للمنظمة، أن مطار دبي جاء في المرتبة الثالثة في حركة المسافرين بعد كل من مطار أتلانتا في الولايات المتحدة، ومطار بكين ثاني أكبر مطارات العالم ازدحاماً، بعد أن سجل مطار دبي الدولي 7.2 مليون مسافر خلال شهر سبتمبر، ما رفع إجمالي عدد المسافرين الذين استخدموا المطار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري إلى 67.5 مليون مسافر، بزيادة 1.4% عن الفترة المناظرة من العام السابق.

وعلى صعيد حركة الشحن، صنفت المنظمة مطار دبي كسادس أكبر مطار في العالم في حركة الشحن خلال شهر سبتمبر، بعد كل من مطارات هونج كونج، وممفيس الأميركي، وشنغهاي، وانكوراج الأميركي، وانشيون الكوري.

كما صنف التقرير الشهري للإيكاو، طيران الإمارات، كسابع أكبر مجموعة طيران في العالم من ناحية حركة الركاب والتي تقاس بالعائد على الراكب لكل كيلومتر، وذلك خلال سبتمبر الماضي، بعد أن ارتفعت منذ بداية العام بنسبة 6.8% لتصل إلى 24.2 مليار كيلو متر مقعدي قطعها الركاب على الرحلات المجدولة للناقلة، لتبلغ حصة الشركة من حركة الركاب العالمية خلال شهر سبتمبر نحو 3.6%، ضمن القائمة التي تصدرتها كل من دلتا ويونايتد وأميركان إيرلانيز ومجموعة لوفتهانزا وإيرفرانس كيه إل إم وشركة آي آيه جي.

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