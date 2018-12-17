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مطار دبي الدولي يحافظ على ترتيبه كثالث أكبر مطارات العالم

مطار دبي الدولي يحافظ على ترتيبه كثالث أكبر مطارات العالم
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