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مطار دبي الدولي يحتل المركز الثالث كأكثر المطارات ازدحاماً في العالم

منشور 02 شباط / فبراير 2020 - 08:54
استقبل المطار 41.3 مليون مسافر في النصف الأول، محافظاً على صدارته لأكبر مطارات العالم بأعداد المسافرين الدوليين
مطار دبي الدولي
أبرز العناوين
افظ مطار دبي الدولي على موقعه الثالث كأكثر المطارات ازدحاماً في العالم، متفوقاً على مطار لوس أنجليس، وطوكيو، و هيثرو، وشارل ديغول

حافظ مطار دبي الدولي على موقعه الثالث كأكثر المطارات ازدحاماً في العالم، متفوقاً على مطار لوس أنجليس، وطوكيو، و هيثرو، وشارل ديغول، وذلك وفقاً لتقرير نشره موقع «iris.xyz» حول أبرز وأكثر مطارات العالم ازدحاماً في العالم.وقال التقرير إن مطار دبي هو أكثر المطارات ازدحاماً في العالم من حيث عدد المسافرين الدوليين، فقد استقبل في عام 2018 ما يقرب من 89.1 مليون مسافر، وتعد سوق دبي الحرّة، أنجح متاجر التجزئة في العالم.

واستقبل المطار 41.3 مليون مسافر في النصف الأول، محافظاً على صدارته لأكبر مطارات العالم بأعداد المسافرين الدوليين. 

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Via SyndiGate.info


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