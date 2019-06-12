مطار دبي يحتل المرتبة الثالث عالمياً في راحة المسافرين

احتل مطار دبي الدولي المركز الثالث عالمياً ضمن قائمة المطارات التي توفر راحة للمسافرين، وذلك وفقاً لبحث أجرته شركة «نت فلايتس»، ونشرته مجلة «إيروايز ماجازين» الأمريكية.

وأوضح البحث أن مطار دبي يمتلك مرافق وإمكانيات توفر للمسافرين قدراً هائلاً من الرفاهية، ولا تتوفر في الكثير من مطارات العالم، من أبرزها مساحات مخصصة للتأمل والاسترخاء ، ومساحات مخصصة للصلاة وإقامة الشعائر الدينية.

وتفوق مطار دبي في القائمة على مطارات «تشانغي» ؛ هونغ كونغ؛ فانكوفر؛ «جون إف.كيندي»؛ «هانيدا» ؛ سان فرانسيسكو؛ تورنتو. فيما جاء على رأس القائمة مطار فرانكفورت ومطار «شيفول» بأمستردام.