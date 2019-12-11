مطار دبي يستعد لاستقبال مليون مسافر خلال 4 أيام

يستعد مطار دبي لاستقبال أكثر من مليون مسافر خلال الفترة من الخميس إلى الأحد المقبلين مع نهاية الفصل الدراسي الأول بالمدارس وبداية العطلة.

وأكدت مطارات دبي التنسيق مع شركات الطيران لضمان انسيابية تدفق المسافرين عبر المطار.

ومع عطلة المدارس وانطلاقة موسم الأعياد ورأس السنة، يتأهب مطار دبي الأكثر ازدحاماً في العالم، لاستقبال أكثر من مليون مسافر ابتداءً من يوم غد الخميس لغاية الأحد المقبل.

ووجهت مؤسسة مطرات دبي المسافرين بضرورة الوصول إلى المطار مبكراً لتجنب الازدحام المروري وضمانا لسلاسة رحلاتهم، وعدم حمل حائقب تزيد عن 32 كليوغراماً لأنه لن يسمح بها عند الصعود إلى الطائرة.

كما نصحت طيران الإمارات عملاءها بالوصول مبكراً للحاق برحلاتهم في الوقت المحدد. وتتوقع الناقلة أن يبدأ معدل حركة المسافرين بالارتفاع نهاية الأسبوع، اعتباراً من الخميس وحتى الجمعة 20 ديسمبر الجاري.

وتشير التقديرات وفقاً لسجلات الحجوزات، إلى أن أكثر من 300 ألف راكب سوف يسافرون عبر المبنى 3 المخصص لرحلات طيران الإمارات خلال هذه الفترة، كما أن يوم الجمعة 13 ديسمبر سوف يشهد ذروة الحركة، حيث يتوقع أن يصل عدد المسافرين إلى 40 ألفاً. وتتوقع الناقلة أن تشهد الفترة من 20 ديسمبر حتى 30 ديسمبر إقبالاً كبيراً على السفر إلى دبي للاحتفال بالعام الجديد، وأن يصل عدد القادمين إلى 430 ألفاً.