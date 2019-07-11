تعرف على تقنية المراقبة الجديدة realtimeDXB في مطار دبي

أطلقت مطارات دبي نظاماً عالي التقنية يراقب عمليات المطار في الوقت الفعلي ويصور حركة المرور لدعم العمليات السلسة باستمرار في أكثر المطارات ازدحاماً في العالم.

ويقوم realtimeDXB، وهو عبارة عن نظام أساسي قائم على السحابة الإلكرتونية، بجمع البيانات التي تم إنشاؤها بواسطة أكثر من 50 نظامًا تشغيليًا، بما في ذلك أنظمة مطارات دبي والعديد من شركائها في الخدمة.

ويستخدم هذه المعلومات لإبقاء جميع الفرق التشغيلية المعنية مدركة ليس فقط للسيناريوهات الحالية ولكن أيضًا تطوير المواقف في أي مكان من المطار إلى الرصيف لتوقع التحديات بشكل أكثر دقة، وتسهيل تعاون أكبر بين شركاء الخدمة وصنع القرار السريع.

وتم تخفيض وقت الانتظار في الربع الأول من عام 2019 بفضل المعلومات في الوقت الحقيقي والبوابات الذكية المتقدمة، بحسب غلف نيوز.







وقال داميان إلاكوت، نائب رئيس مركز مراقبة عمليات المطارات (AOCC) في مطارات دبي “باعتباره نظامًا يجعل المعلومات التشغيلية الرئيسية مرئية في الوقت الفعلي لجميع شركاء الخدمة المشاركين في التشغيل اليومي للمطار، يعد realtimeDXB خطوة رئيسية إلى الأمام في رحلتنا لتطوير الوعي العام بالمواقع.

ومع القدرة على قياس الكفاءة التشغيلية، فإنه يوفر لنا ولشركائنا أدوات معززة لدعم القرار وتحسين العمليات وإدارة التعطيل بشكل أكثر فعالية. وسيكون هذا النظام فعالاً في تطبيق المفاهيم الجديدة لعمليات المطار مثل اتخاذ القرارات التعاونية في المطارات (ACDM) وإدارة المطارات”.

وأضاف “تعد مطارات دبي أكثر المراكز ازدحاما في العالم من حيث أحجام المسافرين الدوليين، ونطمح لأن نكون معروفين أيضا كأفضل مطار لخدمة العملاء. وواحدة من أفضل الطرق لتحقيق هذا الهدف هي تقديم تجربة مطار سلسة باستمرار لملايين العملاء الذين يمرون عبر بواباتنا كل يوم، ويساعدنا realtimeDXB على القيام بذلك بالضبط”.

