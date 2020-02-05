مطار دبي يشهد أول تراجع سنوي بحركة السفر في 2019

استقبل مطار دبي، أكثر مطارات العالم ازدحاما بالمسافرين الدوليين، 86.4 مليون مسافر في 2019، بانخفاض 3.1 في المائة عن العام السابق، ليسجل أول تراجع سنوي في حركة السفر.

وقال الرئيس التنفيذي بول جريفيث إن العوامل التي قادت للتراجع تشمل إغلاقا مؤقتا لمهبط وانهيار «جت إيروايز» الهندية ومنع طائرات بوينغ 737 ماكس من التحليق عالميا، وذلك وفقا لما ذكرت وكالة «رويترز» للأنباء.

وأضاف أن المطار خسر نحو 3.2 مليون مسافر محتمل جراء ذلك. ودبي وجهة رائجة لشركات طيران هندية مثل «جت» بينما شركة فلاي دبي التي تتخذ من المطار مقرا لها عميل رئيسي للطائرة ماكس.

كما أن حركة المسافرين كانت مخيبة للآمال في 2018؛ حيث كان متوقعا أن تعود لتسجيل نمو في خانة العشرات ولكنها سجلت نموا واحدا في المائة فقط، وهي أبطأ وتيرة في 15 عاما.

وتراجعت عمليات هبوط وإقلاع الطائرات 8.6 في المائة إلى 373 ألفا و261 خلال 2019، بينما زاد متوسط عدد المسافرين لكل رحلة بنسبة 5.8 في المائة إلى 239 راكبا.

وزادت حركة المسافرين بنسبة 1.3 في المائة في الربع الأخير من العام الماضي إلى 21.9 مليون واستقبل المطار 7.2 مليون مسافر شهريا على مدار العام.

ومن المرجح أن تتأثر حركة السفر في الربع الأول من العام بتفشي فيروس كورونا في الصين ما أدى لفرض قيود على السفر وتعليق رحلات من وإلى ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وعلقت الإمارات جميع رحلات المسافرين من وإلى البر الرئيسي للصين باستثناء بكين من اليوم (الأربعاء).