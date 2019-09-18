مطار دبي يقدم خدمة السيارات المجانية

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تقديم خدمة سيارات أجرة مجانية داخل مطار دبي الدولي
تم الإعلان عن تقديم خدمة سيارات أجرة مجانية داخل مطار دبي الدولي.
وستساعد خدمة سيارات الأجرة المتاحة لجميع الركاب المسافرين في الوصول إلى بواباتهم، أو الاستمتاع ببساطة بالمطار، مع إعطاء الأولوية للعائلات والمسنين.
ويعمل الآن أسطول مكون من 15 سيارة أجرة في بوابات المبنى B وهناك خطط لتوسيع هذه الخدمة، بحسب خليج تايمز.
Wheely good news: a FREE taxi service has landed INSIDE Dubai International 🚕 #taxiDXB pic.twitter.com/co9nMi0fCW— Dubai International (@DXB) September 17, 2019
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Via SyndiGate.info
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