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مطار دبي يقدم خدمة السيارات المجانية

منشور 18 أيلول / سبتمبر 2019 - 11:38
مطار دبي الدولي
مطار دبي الدولي
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تقديم خدمة سيارات أجرة مجانية داخل مطار دبي الدولي

تم الإعلان عن تقديم خدمة سيارات أجرة مجانية داخل مطار دبي الدولي.

وستساعد خدمة سيارات الأجرة المتاحة لجميع الركاب المسافرين في الوصول إلى بواباتهم، أو الاستمتاع ببساطة بالمطار، مع إعطاء الأولوية للعائلات والمسنين.

ويعمل الآن أسطول مكون من 15 سيارة أجرة في بوابات المبنى B وهناك خطط لتوسيع هذه الخدمة، بحسب خليج تايمز.

 

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Via SyndiGate.info


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