مطار دبي يقدم خدمة السيارات المجانية

تم الإعلان عن تقديم خدمة سيارات أجرة مجانية داخل مطار دبي الدولي.

وستساعد خدمة سيارات الأجرة المتاحة لجميع الركاب المسافرين في الوصول إلى بواباتهم، أو الاستمتاع ببساطة بالمطار، مع إعطاء الأولوية للعائلات والمسنين.

ويعمل الآن أسطول مكون من 15 سيارة أجرة في بوابات المبنى B وهناك خطط لتوسيع هذه الخدمة، بحسب خليج تايمز.